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Aygün Aydın 2 yıl hapsi isteniyor

#Hakan Sabancı#Aygün Aydın#Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi
Aygün Aydın 2 yıl hapsi isteniyor
Özge Eğrikar

Hakan Sabancı aleyhine paylaşımları nedeniyle defalarca zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın’ın başı yine belada.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne yapılan onlarca ihbarda, Aydın’ın paylaştığı videolarla Türk milletine hakaret ettiği iddia edildi. Savcılığa ifade veren Aydın, “Yanlış kelimeler seçtim. Türk halkından özür diliyorum” dedi. Soruşturma tamamlandı. İddianamede, Aydın’ın ‘Türk milletini alenen aşağılama’ suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi TV Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

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