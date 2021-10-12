Aygün Aydın'a 17 gün zorlama hapsi cezası...

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Mahkeme mesajlarına ısrarla devam eden Aydın’a bu kez 17 gün zorlama hapsi cezası verdi.

Aydın, karara itiraz etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Paylaşımda Hakan Sabancı’nın ismi geçmemektedir. Evimin önünde de her gün siyah bir araç duruyor. Can güvenliğimden endişe duyuyor ve kararın kaldırılmasını istiyorum.”





Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı.

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

Aygün Hanım Instagram hesabını kullanan Aygün Aydın’ın yaptığı açıklamalardan ve Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya başladı. 266 bin takipçi sayısına ulaşan Aygün aydın, hakkında konuşan Magazin yorumcularına ve kendini eleştiren takipçilerine de sert açıklamalarda bulundu.