Aygün Aydın'a 17 gün zorlama hapsi cezası...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLKEYİFMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Bu karar herkesi ilgilendiriyor Cayma bedeli ödememek için...Bu karar herkesi ilgilendiriyor! Cayma bedeli ödememek için...#İnternet Aboneliği
Mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusuMesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu#Demirören Şirketler Grubu
Şenol Güneşin sözleri olay oldu: Serdar Dursunu alırsam...Şenol Güneş'in sözleri olay oldu: 'Serdar Dursun'u alırsam...'#A Milli Takım
28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. Çekirge operasyonu başladı28 il, 20 suç örgütü, 235 şüpheli.. 'Çekirge' operasyonu başladı! #Çekirge Operasyonu
Kölnde bir cesur yürek Ezana izin verdi, hedef oldu ama...Köln'de bir cesur yürek! Ezana izin verdi, hedef oldu ama...#Henriette Reker
7.5 milyon aşısız alarmı 90 günde 16 bin can gitti...7.5 milyon aşısız alarmı! 90 günde 16 bin can gitti...#Koronavirüs
Putin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladıPutin yürekleri ağza getirdi... Canlı yayında açıkladı#Putin
Türk şirket kepenk indirdi Hesabı olanlar dikkatTürk şirket kepenk indirdi! Hesabı olanlar dikkat#Coinzo
Özer Kaçmazın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırımÖzer Kaçmaz'ın eşi konuştu: Şahitlik yapmaya hazırım!#Burak Sergen
Çeyrek asır sonra harekete geçtiler... Tepki yağıyorÇeyrek asır sonra harekete geçtiler... Tepki yağıyor!#Hong Kong
Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım'Futbolcu alacağıma keşke eşek alsaymışım!'#Şahin Kırbıyık
‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’‘Yıl sonunu tarihi rezervle kapatacağız’#Merkez Bankası
Hadise’nin annesi ile babası mahkemelik olduHadise’nin annesi ile babası mahkemelik oldu#Hadise
Bir büyük aşk daha bittiBir büyük aşk daha bitti!#İzzet Antebi
Annesinin adına tapu kaydı var mıAnnesinin adına tapu kaydı var mı?#Mustafa Sandal
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Aygün Aydın'a 17 gün zorlama hapsi cezası...

#Hakan Sabancı#Aygün Aydın#Mahkeme
Aygün Aydına 17 gün zorlama hapsi cezası...
Özge Eğrikar

İş insanı Hakan Sabancı’nın kendisi hakkında aldığı uzaklaştırma kararını sosyal medya hesabından mesajlar paylaşarak ihlal ettiği gerekçesiyle iki kez zorlama hapsine çarptırılan Aygün Aydın hakkında bir hapis kararı daha çıktı.

Haberin Devamı

Mahkeme mesajlarına ısrarla devam eden Aydın’a bu kez 17 gün zorlama hapsi cezası verdi.

Aydın, karara itiraz etti ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Paylaşımda Hakan Sabancı’nın ismi geçmemektedir. Evimin önünde de her gün siyah bir araç duruyor. Can güvenliğimden endişe duyuyor ve kararın kaldırılmasını istiyorum.”

Aygün Aydına 17 gün zorlama hapsi cezası...

Aygün Aydın, sosyal medyadan Hakan Sabancı aleyhine paylaşımlar yaptığı için üç gün hapis yatmıştı. 

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır. Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanındı. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakteriyle sektörde yerini almıştır.

Aygün Hanım Instagram hesabını kullanan Aygün Aydın’ın yaptığı açıklamalardan ve Hakan Sabancı paylaşımlarından sonra sosyal medyadaki takipçi sayısı artmaya başladı. 266 bin takipçi sayısına ulaşan Aygün aydın, hakkında konuşan Magazin yorumcularına ve kendini eleştiren takipçilerine de sert açıklamalarda bulundu.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hakan Sabancı#Aygün Aydın#Mahkeme