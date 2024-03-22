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Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil

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#Aydan Şener#Empati#Üç Kız Kardeş
Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:38

KANAL D’nin sevilen dizisi “Üç Kız Kardeş” ile televizyon ekranında, “Kibarlık Budalası” ile tiyatroda seyirci karşısına çıkan Aydan Şener, konuk olduğu “Empati” programında dikkat çekici açıklamalar yaptı.

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Ahmet Mümtaz Taylan’ın sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, evliliğe bakış açısını şu sözlerle dile getirdi: “Çok erken evlendim. 19 yaşında evliydim. Evlilik insan doğasına uygun bir kurum değil.” Aydan Şener, 1983’te evlendiği, kızı Ecem Akbin’in babası eski futbolcu Ayhan Akbin’den 1991’de boşanmıştı.

ŞÖHRETİN KEYFİNİ YAŞIYORUM

Programda oyunculuk sektörü hakkında da konuşan Aydan Şener, “İnsansak vefalı olmalıyız. Vefalı biri olduğumu da söyleyebilirim. Ama bizim sektörde vefa yok. Vefasızlıkla karşılaştığımda intikam almıyorum ama hem yaşadığımı unutmam hem de bir daha görüşmem” dedi. Sanatçı ayrıca şöhretin tadını çıkardığı bir dönemde olduğunu söyledi: “Şimdi çok mutluyum. İsyan ettiğim, haksızlıklarla karşılaştığım, bunaldığım, dedikodulardan üzüldüğüm, ‘Keşke bu işi yapmasaydım, şöhretli olmasaydım, sıradan insan olsaydım’ dediğim çok oldu. Artık kesinlikle öyle düşünmüyorum. Şöhretimin ve insanların sevgisinin keyfini yaşıyorum.”

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#Aydan Şener#Empati#Üç Kız Kardeş

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