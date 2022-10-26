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'17 Ekim 2022... Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş'

Güncelleme Tarihi:

#Ünlülerin Eşleri Ne İş Yapıyor#Yağmur Sarıoğlu#Sabri Sarıoğlu
17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 14:21

Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, Amerika uçuşlarına başladı.

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3 çocuk annesi Sarıoğlu, uçağın kokpitinde çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

Yağmur Sarıoğlu fotoğrafın altına "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düştü.

17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

 Magazin dünyasında gönlünü bir doktora, işadamına ya da bir mimara kaptıran isimler de var... İşte ünlülerin eşleri ve meslekleri...

GÜNAY KARACAOĞLU

Günay Karacaoğlu, uzun yıllardır süren yalnızlığına son verdi. 51 yaşındaki oyuncu eylül ayında nikah masasına oturdu. Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı.

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17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş


AÇELYA AKKOYUN

Oyuncu Açelya Akkoyun 2006 yılında Enis Cargel ile nikah masasına oturmuştu. Akkoyun'un eşi ithalat ve ihracat ile ilgileniyor.

17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

ECE SEÇKİN

Şarkıcı Ece Seçkin, eylül 2021'de Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Terlemez, bir havayolu şirketinde pilot. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan çift, uçak yolculuğu sırasında tanışmış...

17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

EROL EVGİN

Erol Evgin'in 49 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Emel Evgin, yüksek mimar.

17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

SEDA SAYAN

Seda Sayan'ın nisan ayında evlendiği ve kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten, müzisyen.

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17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

PELİN KARAHAN

Oyuncu Pelin Karahan, işadamı Bedri Güntay ile evli. Çiftin iki çocukları var.

17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

DEMET AKALIN

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17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, her ne kadar ünlü şarkıcı ile birlikte sahneye çıkmaya başladıysa da, asıl mesleği restoran işletmeciliği.

17 Ekim 2022... Atlas Okyanusunu geçtiğim ilk uçuş

 

 

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#Ünlülerin Eşleri Ne İş Yapıyor#Yağmur Sarıoğlu#Sabri Sarıoğlu

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