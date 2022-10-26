'17 Ekim 2022... Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuş'

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3 çocuk annesi Sarıoğlu, uçağın kokpitinde çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu fotoğrafın altına "Atlas Okyanusu'nu geçtiğim ilk uçuşu 17 Ekim 2022 tarihine bir dönüm noktası olarak kaydettim" notunu düştü.

Magazin dünyasında gönlünü bir doktora, işadamına ya da bir mimara kaptıran isimler de var... İşte ünlülerin eşleri ve meslekleri...

GÜNAY KARACAOĞLU

Günay Karacaoğlu, uzun yıllardır süren yalnızlığına son verdi. 51 yaşındaki oyuncu eylül ayında nikah masasına oturdu. Günay Karacaoğlu'nun eşi Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı.

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Oyuncu Açelya Akkoyun 2006 yılında Enis Cargel ile nikah masasına oturmuştu. Akkoyun'un eşi ithalat ve ihracat ile ilgileniyor.

ECE SEÇKİN

Şarkıcı Ece Seçkin, eylül 2021'de Çağrı Terlemez ile nikah masasına oturdu. Terlemez, bir havayolu şirketinde pilot. Evliliklerinde 1 yılı geride bırakan çift, uçak yolculuğu sırasında tanışmış...

EROL EVGİN

Erol Evgin'in 49 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Emel Evgin, yüksek mimar.

SEDA SAYAN

Seda Sayan'ın nisan ayında evlendiği ve kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten, müzisyen.

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PELİN KARAHAN

Oyuncu Pelin Karahan, işadamı Bedri Güntay ile evli. Çiftin iki çocukları var.

DEMET AKALIN

Demet Akalın'ın hayat arkadaşı Okan Kurt, ticaretle uğraşıyor. Kurt, geçtiğimiz yıllarda iş hayatında büyük bir kriz yaşamış ve taşımacılık şirketi için konkordato talebinde bulunmuştu.

SAFİYE SOYMAN

Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk, her ne kadar ünlü şarkıcı ile birlikte sahneye çıkmaya başladıysa da, asıl mesleği restoran işletmeciliği.