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Atiye kimdir, kaç yaşında, evli mi?

#Atiye#Atiye Kimdir#Atiye Nereli
Atiye kimdir, kaç yaşında, evli mi

Atiye, kariyeri ve hayatı ile merak edilmeye devam ediliyor. Türkiye'de 2006 yılında ün kazanmaya başlayan Atiye, Grammy ödül törenine katılan ilk Türk sanatçı olma niteliğine sahiptir. Peki, Atiye kimdir, kaç yaşında, evli mi? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Deniz Atiye Yılmaz 22 Kasım 1988'de Almanya'da dünyaya geldi. 2006'de çıkış şarkısı "Don't Think" ile Türkiye'de ün kazandı. Grammy Ödül Törenine katılan ilk Türk şarkıcıdır. 2011 MTV Avrupa Müzik Ödülleri'ni kazanarak Avrupa'nın en iyi Türk sanatçısı seçilmiştir.

2007'de ilk stüdyo albümü Gözyaşlarım'ı yayınladı. O zamanlar "Atiye Deniz" adı ile kendini duyurdu. Albümde hem İngilizce hem de Türkçe sözlü şarkılara yer veren Atiye, çıkış şarkısı "Don't Think" ile internette kısa zaman içerisinde popüler oldu. Bu şarkısıyla 2007 yılında düzenlenen Kral Türkiye Müzik Ödülleri "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" ödülünü aldı. Atiye, ana dili Türkçenin yanı sıra iyi derecede Felemenkçe'(Hollandaca), Fransızca, Almanca, İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

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ATİYE NERELİ?

Annesi Hollandalı olan Atiye, 22 Kasım 1988’de Almanya’nın Bremen şehrinde doğdu. Annesi Hollandalı, Baba tarafından Antakya'lı olan Atiye, Arap asıllıdır. Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başladı. 8 yaşında Almanya’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındı, burada altı ay yaşadıktan sonra İzmir’e yerleşti. İzmir’den Almanya'ya geri dönüşü öncesi bir yıl Hollanda CKE okulunda sanat eğitimi alan Atiye, Bremen’de şan derslerine başladı. Almanya’da lise eğitimini tamamlayan sanatçı 2008 yılında Türkiye’ye geri dönüş yaptı. Atiye, ses eğitimini İzmir Devlet Opera ve Balesi Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile sürdürmektedir.

ATİYE EVLİ Mİ?

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenmiştir. 2019 yılında Almanya'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Albümleri
Gözyaşlarım (2007)
Atiye (2009)
Budur (2011)
Soygun Var (2013)

Single'ları
Don't Think (2006)
Bring Me Back (2012)
Yetmez (2014)
Sor (2015)
Come to Me (2015)
Abrakadabra (2015)
Kalbimin fendi (2016)
İnşallah Canım Ya (2016)
Zamansız Aşklar (2017)
Radiant Night (2017)
We Got That La (2017)
Mazallah (2017)
Hisset (2018)
Tom Tom (2019)
Ses Seda Yok (2021)
Düet'leri
Kal (Teoman ile)
Güzelim ( Sultana ile)
Aşkistan (Ozan Doğulu ile)
Nasıl Yani ( İskender ,Mirkelam ile)
As I Am (TĀLĀ ile)
Tüm Bir Yaşam ( Erol Evgin ile)

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