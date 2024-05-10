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Asya Engin ile Barış Üregül'ün takı savaşı

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#Barış Üregül#Tarık Akan#Asya Engin
Asya Engin ile Barış Üregülün takı savaşı
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 16:59

ŞARKICI Asya Engin, düğününde takılan takıların iadesi için eski eşi, oyuncu Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül’e açtığı davayı kazandı.

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 2017’de evlenen Engin ile Üregül 2020’de boşanmıştı. Asya Engin, boşanmanın ardından düğünde takılan takıların kendisine iade edilmediğini öne sürerek İstanbul Aile Mahkemesi’nde ‘ziynet alacağı’ davası açtı.

Dava dilekçesinde, düğünde takılan tüm altınların Barış Üregül tarafından şahsi kasasına konulduğu öne sürüldü:

“Kanunen Asya Engin’e ait olan iki adet beşlik Ata altını, iki adet 2.5 Ata altını, 14 adet Ata altını, 17 adet yarım Ata altını ve bir adet 18 ayar yaklaşık 20 gram bileziğin kendisine iadesine, bu mümkün değilse nakdi olarak değerinin iadesine karar verilmesini istiyoruz.”

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Üregül’ün cevap dilekçesinde “Davacı evden ayrılırken üvey babası aracılığıyla ziynet eşyaları dâhil tüm eşyalarını almıştır” ifadelerine yer verildi.

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Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 1 adet 22 ayar, 18.25 gram 2.5 Ata altını, 14 adet her biri 7 gram olan 22 ayar tam altın ve 1 adet 22 ayar 3.5 gram altının Engin’e iade edilmesine hükmetti.

Tarafların itirazı üzerine dava dosyası İstinaf’a gönderildi.

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#Barış Üregül#Tarık Akan#Asya Engin

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