Barış Üregül, eski eşi Asya Engin arasındaki takı kavgası büyüyor!

Dava dilekçesinde Engin’in avukatı, “Tüm altınlar davalı Barış Üregül tarafından alınarak şahsi kasasına konulmuştur. Üregül’de olan ve kanunen Asya Engin’e ait olan iki adet beşlik Ata altını, iki adet 2.5 Ata altını, 14 adet Ata altını, 17 adet yarım Ata altını ve bir adet 18 ayar yaklaşık 20 gram bileziğin kendisine iadesine, bu mümkün değilse nakdi olarak değerinin iadesine karar verilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.