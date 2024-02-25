Aslıhan Turan: Bazı insanlar sınırı aşıyor

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan’ın eşi Aslıhan Turan önceki gün Bebek’teydi.

Lüks yaşamı ve pahalı seçimleriyle sık sık gündeme gelen Turan, geçtiğimiz günlerde katıldığı davette giydiği tüylü terliklerin haber olmasına şaşırdığını söyledi:

“Terlik haber olmuş ben şoktayım!” Terliğin fiyatının yazıldığı gibi 42 bin lira olmadığını belirten Turan şöyle konuştu:

“Neden konuşulduğunu anlamıyorum. Ama bu durum beni rahatsız da etmiyor. Çünkü çok fazla dış etkenlere takılan bir insan değilim. Güzel bir davete gittim, terlik giymemin açıklamasını da yaptım, ‘Buradan salaş bir balıkçıya gideceğim’ dedim. ‘Terlikle davete gidilir mi?’ durumu oldu. Ben çok rahatım. Yazılan fiyat da doğru değil. Zaten hiçbir zaman konuşulan fiyatlar çok doğru olmuyor. Ben rahat ettiğim şekilde takılıyorum.”

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BENİ BİLEN BİLİR MARKA TAKINTIM YOK

Aslıhan Turan marka takıntısı olmadığını söyledi: “Marka takıntım hiç yok. Zaten beni bilen, takip eden insanlar senelerdir bilir. Belirli bir çizgim var, onun dışına hiç çıkmıyorum.”

Turan, hakkında çıkan haberlere eşinin ne tepki verdiği sorusunu da şöyle yanıtladı: “Arda’nın hiç haberi olmuyor. O kadar işi gücü var ki, benim terliğimin haberiyle ilgilenecek vakti yok. Ailemden, kayınvalidemden, kayınpederimden böyle eleştiriler gelmiyor. Gelirse değerlendiririm. Ama onları rencide edecek hiçbir şey yapmadığım için eleştiri de almıyorum.”

HERKES ÖNÜNDEKİ TABAĞA BAKSIN

Ünlü isim, hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi: “Bazı şeylerin sırf linç etmek için yapıldığını düşünüyorum. Ben kimsenin giydiğine, taktığına bakmıyorum. İnsanların da bununla ilgilenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes önündeki tabağa baksın. Konuşmak istemiyorum diye her şeyi kabullenmişim gibi algılanmasın. Bazı insanların sınırlarını aştığını düşünüyorum.”

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Aslıhan Turan’a Victoria-David Beckham çifti hatırlatılarak “Siz Arda Turan’la kendinizi ikon çift olarak görüyor musunuz”

sorusu yöneltildi. Turan, “Görüyorum, evet. Beni Victoria Beckham’a çok benzeten oluyor. Örnek çift olmak hoş” dedi.

Aslıhan Turan çocuklarını okuldan alacağını söyleyerek özel şoförlü aracına bindi. Rolls Royce Cullinan marka lüks aracı geçen yıl Arda Turan 2.1 milyon Euro’ya (yaklaşık 70 milyon lira) almıştı.