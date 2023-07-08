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Aşkı Çeşme'de buldu

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#Dilara Aksüyek#Tuğrul Tülek#Defne Samyeli
Aşkı Çeşmede buldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 13:20

Dilara Aksüyek, futbolcu Cenk Şahin ile aşk yaşıyor. Oyuncu, sevgilisiyle Çeşme’ye tatile çıktı.

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Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, aradığı aşkı Bursasporlu futbolcu Cenk Şahin’de buldu. Bir süredir birlikte olan sevgililer önceki gün Aya Yorgi koyundaki Yuzu Beach’te görüntülendi. Mekana arkadaşları Gökhan Gönül ile birlikte gelen sevgililer gün boyunca iskelede şezlongda sohbet etti. Aksüyek, bir ara sevgilisi Şahin’e güneş yağı sürdü. Oyuncu, daha sonra sevgilisinin yanına uzandı. (Deniz BOY)

Aşkı Çeşmede buldu

Yaz geldi, sezon açıldı. Ünlüler soluğu tatil beldelerinde aldı. İşte objektiflere yansıyanlar...

AKYAKA'DA AŞK TATİLİ

Son olarak “Camdaki Kız” dizisinde ‘Levent’ rolüyle seyirci karşısına çıkan Tuğrul Tülek, meslektaşı Ezgi Çelik’le aşk yaşıyor.

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Aşkı Çeşmede buldu


Tatil için Akyaka’ya giden çift, fotoğraflarını Instagram sayfalarında yayınlayarak mutluluklarını takipçileriyle de paylaştı.

DEFNE PAYLAŞTI, YORUM YAĞDI

 Bir süredir ilişki yaşayan Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran, birlikte çıktıkları tatilde Zeynep Bastık’la bir araya geldi.

Aşkı Çeşmede buldu

Bastık’ı kucağına alan Telkıvıran’ın fotoğrafını çeken Samyeli, o kareyi Instagram’da paylaştı. Kısa sürede magazin sayfalarında yayılan paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.

Aşkı Çeşmede buldu

MOLA VERDİ

Burcu Özberk, yeni sezon öncesi tatile çıktı. Oyuncu, bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Aşkı Çeşmede buldu

Özberk, kusursuz fiziğini bikinili pozlarıyla sergiledi. Oyuncu, köpeğini de yanından ayırmadı.

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YANALIM BAKALIM

Son dönemin en popüler şarkılarında imzası bulunan Simge, “Çapkınca” single’ını hayranlarının beğenisine sundu.

Aşkı Çeşmede buldu

Simge, konser maratonu öncesi de Göcek’te tatile çıktı. Şarkıcı fotoğraflarını “Yanalım bakalım” notuyla paylaştı.

TURİST DEĞİL, YERLİ

Demet Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Yunanistan tatiline devam ediyor.

Aşkı Çeşmede buldu

Her anını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Özdemir, son olarak beyaz elbisesiyle çekildiği pozları “Turist değil ama yerli” notuyla paylaşıma sundu. 16 milyon takipçisi bulunan oyuncunun paylaşımı 100 binden fazla beğeni aldı.

 


 

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#Dilara Aksüyek#Tuğrul Tülek#Defne Samyeli

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