Aşık Veysel'i 50 bin kişi andı

Haberin Devamı

Türkü için grubun solisti, Âşık Veysel’in saz ve yol arkadaşı Aziz Üstün’ün torunu olan Ferman Akgül ile Âşık Veysel’in üçüncü kuşak torunu Ezgi Arıkan ile bir araya geldi.

İkili türküyü birlikte seslendirdi. Manga üyeleri de vefatının 50’nci yıldönümünde UNESCO’nun anma ve kutlama yıl dönümleri arasına aldığı Âşık Veysel’i konserlerinde anmaya devam ediyor.

Manga önceki akşam Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Aydınfest Gençlik Festivali’nde sahneye çıktı.

Grubu yaklaşık 50 bin kişi izledi. Manga, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayıp “Uzun İnce Bir Yoldayım”ı söyledi.