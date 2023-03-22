Âşık Veysel özel bir eserle anılıyor

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Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz “Bir Büyük Dünya-Âşık Veysel” adlı eseri, Âşık Veysel’in vefatının 50’nci yıldönümü anısına ve UNESCO Âşık Veysel Yılı’nı kutlamak için besteledi.



Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 24 Mart’ta CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek özel konserde eserin dünya prömiyerini yapacak.



Eser, ünlü ozanın duru bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı hoşgörü, yaşama sevinci ve insan sevgisi mesajlarından ilham aldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ithafen yazıldı. Eserde, zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgıları kullanıldı.



50’nci yılında da unutulmadı



Âşık Veysel dün ise vefatının 50’nci yıldönümü sebebiyle Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sivrialan Köyü’ndeki mezarı başında anıldı. Âşık Veysel için hatıra ormanına fidan dikildi, müze olan evi ziyaret edildi. Torunu Rüstem Şatıroğlu ise dedesiyle 11 yaşına kadar yaşadığını belirterek, “Dedem çok esprili bir kişiliğe sahipti. Âşık Veysel’in torunu olmak hem büyük bir onur, hem büyük bir sevinç hem de büyük bir sorumluluktur” dedi.