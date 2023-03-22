Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Âşık Veysel özel bir eserle anılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Aşık Veysel#Halk Ozanı#UNESCO Âşık Veysel Yılı
Âşık Veysel özel bir eserle anılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 07:47

CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası, ünlü halk ozanı Âşık Veysel’in ses dünyasını özel bir eserle gelecek nesillere taşıyor.

Haberin Devamı

Piyanist, şef ve vurmalı halk çalgıları yorumcusu Erberk Eryılmaz “Bir Büyük Dünya-Âşık Veysel” adlı eseri, Âşık Veysel’in vefatının 50’nci yıldönümü anısına ve UNESCO Âşık Veysel Yılı’nı kutlamak için besteledi.

Şef Cemi’i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 24 Mart’ta CSO Ada Ankara’da gerçekleşecek özel konserde eserin dünya prömiyerini yapacak.

Eser, ünlü ozanın duru bir dille yazdığı şiirlerinde yansıttığı hoşgörü, yaşama sevinci ve insan sevgisi mesajlarından ilham aldı. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına ithafen yazıldı. Eserde, zurna, kaval, tütek, saz, üç telli ve divan sazı gibi Türk müziği çalgıları kullanıldı.

50’nci yılında da unutulmadı

Âşık Veysel dün ise vefatının 50’nci yıldönümü sebebiyle Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sivrialan Köyü’ndeki mezarı başında anıldı. Âşık Veysel için hatıra ormanına fidan dikildi, müze olan evi ziyaret edildi. Torunu Rüstem Şatıroğlu ise dedesiyle 11 yaşına kadar yaşadığını belirterek, “Dedem çok esprili bir kişiliğe sahipti. Âşık Veysel’in torunu olmak hem büyük bir onur, hem büyük bir sevinç hem de büyük bir sorumluluktur” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aşık Veysel#Halk Ozanı#UNESCO Âşık Veysel Yılı

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir