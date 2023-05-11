Asena Atalay uzun süre sonra ortaya çıktı

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PANİK ANLARI

Bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Asena Atalay, uzun süredir objektiflerden uzak duruyordu.

Ünlü isim önceki gün Bebek’te ortaya çıktı. Yanında da erkek arkadaşı vardı. Ancak muhabirleri fark edince ikisi de panikledi.

BİRİSİYLE KARIŞTIRDINIZ

Önce erkek arkadaşından uzaklaşan ve ne yapacağını bilemeyen Asena Atalay, daha sonra onun kullandığı araca bindi ve gülmeye başladı.

Atalay, muhabirlerin soruları üzerine aracın camını açarak “Beni neden çekiyorsunuz? Birisiyle karıştırdınız sanırım” dedi.