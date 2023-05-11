Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Asena Atalay uzun süre sonra ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Asena Atalay#Caner Erkin#Bebek
Asena Atalay uzun süre sonra ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2023 08:18

Uzun süredir gözlerden uzak olan Asena Atalay, Bebek’te ortaya çıktı. Yanında erkek arkadaşı da vardı.

Haberin Devamı

PANİK ANLARI

Bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Asena Atalay, uzun süredir objektiflerden uzak duruyordu.

Ünlü isim önceki gün Bebek’te ortaya çıktı. Yanında da erkek arkadaşı vardı. Ancak muhabirleri fark edince ikisi de panikledi.

Asena Atalay uzun süre sonra ortaya çıktı

BİRİSİYLE KARIŞTIRDINIZ

Önce erkek arkadaşından uzaklaşan ve ne yapacağını bilemeyen Asena Atalay, daha sonra onun kullandığı araca bindi ve gülmeye başladı.

Atalay, muhabirlerin soruları üzerine aracın camını açarak “Beni neden çekiyorsunuz? Birisiyle karıştırdınız sanırım” dedi.

Gözden KaçmasınKendini eve kapattıKendini eve kapattıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Asena Atalay#Caner Erkin#Bebek

BAKMADAN GEÇME!

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor

Sevgi dolu bir aile babası olarak tanınıyordu, sırrı 55 yıl sonra ortaya çıktı... 'DNA testlerinin üzerinde sonuçla ilgili bir uyarı bulunmuyor'

#ABD
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden kilomla dalga geçiyor?

#Kilo Problemi
BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü