Asena Atalay uzun süre sonra ortaya çıktı

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PANİK ANLARI
Bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Asena Atalay, uzun süredir objektiflerden uzak duruyordu.
Ünlü isim önceki gün Bebek’te ortaya çıktı. Yanında da erkek arkadaşı vardı. Ancak muhabirleri fark edince ikisi de panikledi.
BİRİSİYLE KARIŞTIRDINIZ
Önce erkek arkadaşından uzaklaşan ve ne yapacağını bilemeyen Asena Atalay, daha sonra onun kullandığı araca bindi ve gülmeye başladı.
Atalay, muhabirlerin soruları üzerine aracın camını açarak “Beni neden çekiyorsunuz? Birisiyle karıştırdınız sanırım” dedi.