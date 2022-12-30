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Armağan Çağlayan'dan Ayta Sözeri ve Nükhet Duru'ya sitem: İki kişinin aramaması beni çok üzdü

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#Armağan Çağlayan#Nükhet Duru#Ayta Sözeri
Armağan Çağlayandan Ayta Sözeri ve Nükhet Duruya sitem: İki kişinin aramaması beni çok üzdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 10:16

Bir süre önce akciğer kanseri teşhisi konulan ve ameliyat olan Armağan Çağlayan, tedavi sürecinde kendisini arayanlara teşekkür ederken, iki yakın dostuna sitem etti.

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Ayta Sözeri ile Nükhet Duru'nun kendisini aramadığını söyleyen Çağlayan, Twitter sayfasına şu notu düştü:

"Şimdi saçma sapan kaprislerimle 1 dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepinize minnettarım…. Sonsuza dek...En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan 'kırılıyor'... "

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Ayta Sözeri, Armağan Çağlayan'ın sözlerine sahneden yanıt verdi:

"Hayatım boyunca böyle konulardan hep uzaklaştırdıkları için, ne annemin ne babamın hastalığını bildim. Hasta bir insana ne diyeceğimi bilemiyorum ama ben haksızım. Armağan Çağlayan çok geçmiş olsun, özür dilerim"

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#Armağan Çağlayan#Nükhet Duru#Ayta Sözeri

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