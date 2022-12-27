Armağan Çağlayan'ı çıldırtan haber: Herkes ağlıyor... Ayıptır yahu!

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Geçtiğimiz günlerde akciğerinde bir kitle tespit edilen Armağan Çağlayan yapılan kontrollerin ardından kanser olduğunu öğrenmişti. Erken teşhis edilen kitle 4.5 saat süren başarılı bir operasyonun ardından temizlenmişti.

Zor günleri geride bırakan ünlü televizyoncu gördüğü ‘Armağan Çağlayan öldü’ haberiyle çılgına döndü.

Takipçilerinden yardım isteyen Çağlayan "Ya bu Facebook’ta dolanan “Armağan Çağlayan öldü “haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" ifadelerini kullandı.

Haberin daha da yayılması üzerine ünlü televizyoncu, 'Bu haberi böyle veren haber siteleri taş olsun yahu! Facebook’ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!' mesajını paylaştı.