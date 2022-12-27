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Armağan Çağlayan'ı çıldırtan haber: Herkes ağlıyor... Ayıptır yahu!

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#Armağan Çağlayan#Armağan Çağlayan Hastalığı#Facebook
Armağan Çağlayanı çıldırtan haber: Herkes ağlıyor... Ayıptır yahu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 11:02

Sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamış ve geçirdiği ameliyatın ardından ekranlara bir süre ara verdiğini duyurmuştu. Armağan Çağlayan, Facebook'taki "Armağan Çağlayan öldü" paylaşımlarına tepki gösterdi.

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Geçtiğimiz günlerde akciğerinde bir kitle tespit edilen Armağan Çağlayan yapılan kontrollerin ardından kanser olduğunu öğrenmişti. Erken teşhis edilen kitle 4.5 saat süren başarılı bir operasyonun ardından temizlenmişti.

Zor günleri geride bırakan ünlü televizyoncu gördüğü ‘Armağan Çağlayan öldü’ haberiyle çılgına döndü.

Armağan Çağlayanı çıldırtan haber: Herkes ağlıyor... Ayıptır yahu
‘HERKES AĞLIYOR’

Takipçilerinden yardım isteyen Çağlayan "Ya bu Facebook’ta dolanan “Armağan Çağlayan öldü “haberini nasıl kaldırtacağız? Telefonlar kilit! Herkes ağlayarak arıyor! Tövbe yahu!" ifadelerini kullandı.

Haberin daha da yayılması üzerine ünlü televizyoncu, 'Bu haberi böyle veren haber siteleri taş olsun yahu! Facebook’ta yayılmış. Herkes öldüm zannediyor, telefonlar susmuyor! Ayıptır yahu! En hafifinden ayıptır! Bakın rezilsiniz demiyorum!' mesajını paylaştı.

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