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Aras Bulut İynemli 'Disney Plus' sessizliğini bozdu: Bu benim en büyük görevim

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#Aras Bulut İynemli#Disney Plus#Atatürk
Aras Bulut İynemli Disney Plus sessizliğini bozdu: Bu benim en büyük görevim
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 08:08

Aras Bulut İynemli, Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini yayınlamama kararıyla ilgili sessizliğini bozdu. Dizide Atatürk’ü canlandıran oyuncu, “Projeye sahip çıkmak en büyük görevim. Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım” dedi.

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İLK KEZ KONUŞTU

Disney Plus’ın “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı büyük tepki çekerken, platformu boykot eden binlerce kişi üyeliğini iptal etti.

Dizinin başrol oyuncusu Aras Bulut İynemli, konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Önceki akşam Etiler’de görüntülenen ünlü oyuncu, muhabirlerin soruları üzerine şu açıklamayı yaptı:

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

“Yapım şirketi ve platform böyle bir karar aldı. Benim için aslolan şey, hikâyenin seyirciyle doğru şekilde buluşması. Atatürk’ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek bile yok.”

“Benim de oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak, Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en büyük görevim. Bu nedenle dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım.”

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O konulara girmeyelim

Aras Bulut İynemli’ye dizinin Ermeni lobisinin baskısı nedeniyle yayınlanmadığı hatırlatılarak bu konuda ne düşündüğü soruldu.
Yanıt vermek istemeyen oyuncu, “Hiç bu konulara girmeyelim. Bence açıklamam yeterli. Teşekkürler” dedi.

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#Aras Bulut İynemli#Disney Plus#Atatürk

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