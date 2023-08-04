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Disney Plus’ın kararına bir tepki de Fedon'dan: Ben bir Türk evladıyım!

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#Fedon#Disney Plus#Atatürk
Disney Plus’ın kararına bir tepki de Fedondan: Ben bir Türk evladıyım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 08:21

Disney Plus’ın Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayından çekmesine annesi Ermeni, babası Rum olan şarkıcı Fedon da tepki gösterdi.

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TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Ermeni lobilerinin baskısı sonucu “Atatürk” dizisini yayınlamama kararı alan Disney Plus’a tepkiler çığ gibi büyürken, müzik dünyasının sevilen isimlerinden Fedon da skandala sessiz kalamadı. Önceki akşam Bodrum’daki Moyo Otel’in 5’inci yıl kutlamasında sahneye çıkan sanatçı, karara tepki gösterdi.

BENİM LOBİLERLE İŞİM YOK

Fedon, “Dünya kurulduğun-dan beri bunlar oluyor ve olacaktır. Benim lobilerle işim yok. Lobi oradan havlıyor, gel bir de buradan havla!” dedi.
Ünlü sanatçı, Atatürk’e olan sevgisini kolundaki “Atatürk” dövmesiyle poz vererek gösterdi.

 ŞEHİT TORUNUYUM

 Annesi Ermeni, babası Rum olduğu için hep “ötekileştirildiğini” söyleyen Fedon, dedesinin Çanakkale şehidi olduğunu hatırlattı: “Ben bu yaşıma kadar hep ‘öteki’ oldum. Şehit torunuyum. 24 ay askerliğimi de yaptım, hâlâ ‘öteki’yim! Ama ben bir Türk evladıyım.”

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#Fedon#Disney Plus#Atatürk

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