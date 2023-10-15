'Anne olmayı hiç istemedim' demişti... Gonca Vuslateri'den bebek haberi geldi!

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Şu günlerde "Zaferin Rengi" filminde Vera rolüne hayat veren Gonca Vuslateri' den güzel haber geldi. 2.5 aylık hamile olan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anne olacağını duyurdu.

Daha önce yaptığı 'Anne olmayı hiç istemedim' açıklamasıyla gündeme gelen oyuncu yaşadığı süreci anlattı.

'EVET, HAMİLEYİM'

2.5 aylık hamile olan oyuncu, 'Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem. İşe gidip geliyorum, ortamım sakin. Kadın olduğum için doğurma özelliğim var zaten... Öncelikle şaşkınlığa son vereyim. Yani bu genelde olabiliyor.

“Anne olmak çok istemedim” açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim... Sadece gelene “git” demiyorum. Bu da seçimim.

Hazır demiyorken de; bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Kendini kaybetmiş, annelik ayinlerinde görünür müyüm bilmiyorum ama gayet cool akıyor hayatım.' ifadelerini kullandı.

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SEVGİLİSİNİ SIR GİBİ SAKLIYOR

Sevgilisi hakkında bilgi vermeyen oyuncu, açıklamasına, 'Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda “bu adam” dediğim. Hala da o adam. Sanırım hep o. Fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı. Öyle de olacak. Biz onu göreceğiz fakat hakkında konuşmayacağız. Nasıl ama? Cillop. Çünkü herkes baba olamaz. O bir baba adayı... Ne isterse o!' sözleriyle devam etti.

YAKINDA EVLENECEK!

Evlenmeden önce nikah masasına da oturacağını söyleyen Vuslateri, 'Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey. Bir kez evlendim. Gelinlik, takı, tabak çanak, pasta-börek sevmiyorum zira acayip rahatsız edici bir ses. Tüm düğünlerin ses sistemi korkunçtur. Düğün kanaatim budur. Aile hukuku her şeyin üstündedir. Olmalıdır. Çocuğun özlük hakları için. Fakat hava soğuk, ısınınca bir düğün yaparım.' şeklinde konuştu.

Gözden Kaçmasın Gonca Vuslateri'den annelik itirafı Haberi görüntüle

ÖNCE BEBEK SONRA NİKAH

Önce bebek haberini aldılar, sonra evlenmeye karar verdiler. İşte, magazin dünyasının hamile kaldıktan sonra nikah masasına oturan ünlüleri...





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Hülya Avşar - Kaya Çilingiroğlu

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu, 1997 yılında, Paris’te dünyaevine girdi. Avşar kızı evlendiğinde kızı Zehra’ya 4 aylık hamileydi.

Şirin Ediger - Okan Bayülgen

Şovmen Okan Bayülgen, 4. evliliğini 7 aydır birlikte olduğu Şirin Ediger ile yaptı. Ediger, evlenmeden önce hormonal düzensizliklerden dolayı kontrol için gittiği bir hastanede anne olacağını öğrendi.

Ardından çift kısa sürede nikah masasına oturdu. 2 yıllık evliliğin ardından boşandılar. Okan Bayülgen ve Şirin Ediger’in İstanbul adında bir kızı var.

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Tuba Büyüküstün - Onur Saylak

Gönülçelen dizisinde birlikte rol alan Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, aşklarını 2011 yılında nikah masasına taşıdı.

Paris’te gerçekleşen düğünde Büyüküstün, ikiz bebeklerine 2 aylık hamileydi. Ünlü çift, düğünden yaklaşık 6 ay sonra bebeklerine kavuştu.

Bergüzar Korel - Halit Ergenç

Güzel oyuncu Bergüzar Korel, “Binbir Gece” dizisindeki rol arkadaşı Halit Ergenç ile 7 Ağustos 2009'da bir otelde nikah masasına oturdu.

Düğün öncesi kına gecesinde hamile olduğunu açıklayan Korel, evlendiğinde iki aylık hamileydi.

Çiftin Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor.

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Seçkin Piriler - Kaan Tangöze

Manken Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze ile 4 yıllık birlikteliğin ardından 2010 yılında nikah masasına oturmuştu.

Piriler, düğünden kısa bir süre hamile olduğunu şu sözlerle açıklamıştı:

“Bugüne kadar özel hayatımla ilgili hiç konuşmadım, konuşmak da istemiyorum. Sadece çok güzel bir evliliğimiz olduğunu söyleyebilirim. Hamile olduğum iddialarına gelince... Evet, hamileyim ve bebeğim üç aylık. Doğumu Amerika’da yapmak istiyorum.”

Gülşen - Ozan Çolakoğlu

Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, 5 yıllık birlikteliklerini resmiyete döküp evlenmişti. Güzel şarkıcının nikahın ardından hamile olduğu ortaya çıktı.

Ünlü çift, Ocak 2017'de Azur Benan adını verdikleri oğullarına kavuşmuştu.

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Nurgül Yeşilçay - Cem Özer

2004 yılında oyuncu Cem Özer ile evlenen Nurgül Yeşilçay da evlendiğinde hamileydi. Çift, 2005 yılında oğlu Nejat’ı kucaklarına aldı.

Ahu Yağtu - Cem Yılmaz

Manken Ahu Yağtu, Komedyen Cem Yılmaz ile 2012 yılında evlendi. Yağtu, nikah masasına otururken oğlu Ali Kemal’e 4 aylık hamileydi.

Pelin Karahan - Bedri Güntay

Pelin Karahan, iş adamı eşi Bedri Güntay ile 2014 yılında evlendi. Ünlü çift bebek haberini alır almaz nikah masasına oturdu.

Adile Sultan Yalısı’ndaki kıyılan nikahta güzel oyuncu, 3,5 aylık hamileydi.