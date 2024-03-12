Ani bir kararla ayrılmışlardı... Nail Gönenli'den Çağla Şıkel itirafı

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Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008’de nikah masasına oturan Çağla Şıkel, 2009 yılında ilk çocuğu Kuzey Altuğ’u, 2012’de de ikinci çocuğu Uzay Altuğ’u kucağına almıştı. Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 7 yıllık evliliklerini 2015 yılında noktalamıştı.

Uzun süren yalnızlığın ardından gönlünü Nail Gönenli'ye kaptıran Şıkel, aşk haberlerini el ele poz vererek doğrulamıştı.

Çift ani bir kararla yollarını ayırdı, Şıkel "Evet haberler doğru, ayrıldık. Öyle gerekti… Ortak aldığımız bir karardı" açıklamasını yaptı.

ESKİ SEVGİLİSİ, ABLASININ NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Çağla Şıkel’in ablası Berna Şıkel, Murat Filcan ile evlendi. Çiftin nikah şahitleri ise Çağla Şıkel ile Nail Gönenli oldu.

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Gönenli, Instagram sayfasından Berna Şıkel ile Murat Filcan’ın düğünden bir karelerini "Çok mutlu olun çok" notuyla paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan aile pozu 'Çağla ile Nail barıştı' iddialarını gündeme getirdi.

'ÇAĞLA BENİM KIYMETLİM'

Nail Gönenli, barışma haberlerini yalanladı.

“2 ay önce ayrıldık, Çağla da gerekli açıklamayı yaptı, biten bir şeyi tekrar konuşmayı doğru bulmuyorum. Çağla benim için hâlâ çok kıymetli ama bu kıymet ilişki değil insani anlamda.”

DÜĞÜNDEN KARELERİ YAYINLADI

Ablasının düğününden kareleri de Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen Şıkel, "Ne diyeceğimi bilemediğim tarifsiz bir mutluluk içerisindeyim… Çok mutlusunuz zaten. Hep çok mutlu olun canlarım" mesajını paylaştı. Berna Şıkel'e yeğenleri Uzay ve Kuzey eşlik etti.