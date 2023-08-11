Almanya'da evlenip Türkiye'ye dönmüştü... Ünlü oyuncu oğlunun mürüvvetini gördü

Haberin Devamı

Usta oyuncu Mehmet Esen bir dönem Almanya'da yaşamış ve orada Alman vatandaşı bir doktorla nikah masasına oturmuştu.

Bu birliktelikten Faruk adında bir oğlu olan Esen daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştü.

Alman eşiyle yollarını ayıran usta oyuncu oğluyla bağını koparmadı.

Fırsat buldukça yurtdışına oğlunu ziyarete giden Esen, Faruk'un mürüvvetini gördü.

Oğlunu bu özel gününde yalnız bırakmayan usta oyuncu Stokholm'e gitti.

Törenden renkli kareleri paylaşan Esen altına, 'Evlat, mutluluk' notunu düştü.

Haberin Devamı

ONLAR DA ÇOCUKLARININ MÜRÜVVETLERİNİ GÖRDÜLER...

Her anne ve babanın hayalidir çocuğunun "mürüvvettini" görmek. Ve o gün gelip çattığında gelin ya da damat olan çocuğunun doğduğu günden beri bütün hayatı gözlerinin önünden "bir film şeridi gibi" geçer deyim yerindeyse. Hem onun "yuva kurduğunu" görmenin sevincini yaşar hem de biricik sevdiğinin artık kendi kollarından uçup gittigini hisseder... Ve çocuğu sevdiği adama ya da kadına sonsuza kadar "evet" derken kendini ne kadar zorlarsa zorlasın gözyaşlarını tutamaz... İşte o an anne- babanın ünlü ya da ünsüz olmasının hiçbir anlamı kalmaz. O an çocuğunun annesi ya da babasıdır o sadece. Onun içindir ki, gösteri dünyasının ünlü anne- babaları da kendilerine yönelen kameralara aldırmadan bu duygu seline kaptırırlar kendilerini. Sonra da çocuklarının en mutlu gününün coşkusunu yaşarlar. İşte gösteri dünyasının ünlüleri ve çocuklarının mürüvvetini gördükleri o anlar.

Kızını evlendirdi... Ünlü türkücü kayınvalide oldu

Ünlü türkücü Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt bir süredir birlikte olduğu Ozan Özgül ile evlendi.

Haberin Devamı

Toronto'da nikah masasına oturan Melodi Bozkurt güzel haberi Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Çiftin birçok yakını nikahı online olarak izledi.

Düğün fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaşan Bozkurt, altına "Eşim" notunu düştü.

Melodi Bozkurt Instagram profiline eşinin soyadını da ekledi.

'Çok şükür bugünleri gördüm'

Ceylan da kızının nikah fotoğrafını "Rabbim'e şükürler olsun bugünleri de gördüm. Yavrularım elleriniz hiç ayrılmasın. Sizi çok seviyorum. Bir ömür mutluluklar dilerim... " notuyla paylaştı.

Ceylan, kızının eylül ayında paylaştığı fotoğrafa "Maşallah yavrularıma" notunu düştü.

Haberin Devamı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni derece ile bitiren Melodi Bozkurt, bir süredir Kanada'da yaşıyordu.

KIZ İSTEDİLER

2000'li yılların başında çıkardığı 'Nurcanım' albümü ile hafızalara kazınan Davut Güloğlu'nun oğlu Cengizhan bir süredir birlikte olduğu Nursena Yazıcı ile evleniyor.

Davut Güloğlu genç kızı Rize'de oturan ailesinden istedi. Çiftin söz yüzüklerini Vali Kemal Çeber taktı.

Aile arasında gerçekleşen törenin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

Haberin Devamı

'BÜYÜK OĞLUMUZ EVLENDİ'

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Mahmut Cevher'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Yonca Cevher, 2015 yılında Koray Şahinbaş ile evlenmişti.

Koray Şahinbaş'ın ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu Fatih Oğulcan Şahinbaş, Dilansu Şahin ile nikah masasına oturdu.

Yonca Cevher, düğünden görüntüleri "Bugün çok mutlu bir gün bizim için. Büyük oğlumuz Fatih Oğulcan Şahinbaş ve güzeller güzeli, tatlı Dilansu Şahin’le kendi yuvalarını kuruyor. Ne mutlu bize bu güzel günde yanlarında olabildiğimiz için. Çocuklarımızın daha da güzel günlerini görebilmek en büyük arzumuz anne-babaları olarak. Mutluklar çocuklar" notu ile Instagram'da paylaştı.

Haberin Devamı

Cevher bu fotoğrafa ise "Aşksınız siz" notunu düştü.

GECEYE GÖZYAŞLARI DAMGA VURDU

Mehmet Ali Erbil, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Sezin'i Ispartaspor Onursal Başkanı ve işadamı Atakan Yazgan’ın oğlu Evren'le evlendi.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda yapılan düğün töreninin yankıları da günlerce sürdü. Ama geceden akıllarda kalan en önemli ayrıntı, Erbil'in düğünün bitiminde kızı Sezin'le vedalaşırken döktüğü gözyaşları oldu.

DUYGUSAL İMPARATOR

İbrahim Tatlıses'in zaman zaman kameralar karşısında gözyaşı dökmesi alışıldık bir durum aslında. Ama kızı Melek Zübeyde'nin evlendiği gece akıttığı gözyaşları hepsinden farklıydı.

Tatlıses'in Perihan Savaş ile beraberliğinden dünyaya gelen kızı Melek Zübeyde, Ali Akkaş ve Nihal Akkaş'ın oğlu Volkan Akkaş ile evlendi. Kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı törende Tatlıses de Savaş da zaman zaman mutluluk gözyaşları döktü.

GÜNLERCE KONUŞULDU

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2016 yılında kızı Banu'yu evlendirdi. Banu Ilıcalı, hayatını Efe Ceyhun ile birleştirdi.

Swiss Otel'de yapılan düğüne, TV, spor ve sanat camiasının çok sayıda ünlüsü katıldı. Ilıcalı'nın düğünü günlerce konuşuldu.

İKİ MUTLULUK PEŞPEŞE

Türk pop müziğinin ünlülerinden Erol Evgin önce kızı Elvan'ı sonra da oğlu Murat'ı evlendirdi.

Evgin, kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat'ın Elif Kuşçulu ile evlendiği gece hayatının en mutlu anlarından birini yaşadı.

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

Ünlü tiyatro sanatçıları Can Gürzap ile Arsen Gürzap kızları Elif'i görkemli bir düğünle evlendirdi.

Elif Gürzap, Erhan İnanılır'a 'evet' derken babası Can Gürzap hüznünü gizlemeye çalıştı, annesi ise sevinç gözyaşlarını tutamadı.

SANAT DÜNYASI AKIN ETTİ

Sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, eylül 2021'de 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han Özmen ile nikah masasına oturdu.

Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen düğün törenine sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

AİLE POZU

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile nikah masasına oturdu. Raffles Otel’de gerçekleşen düğüne 550 davetli katıldı.

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, nikah öncesi İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Ayşegül Şarlı ve Sinan Şefkatli yer aldığı aile pozunu verdi.Tatlıses'in kadim dostları Mehmet Ali Erbil ile Aydemir Akbaş, İmparator'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.

'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'

Eski manken Yaşar Alptek’in yönetmen kızı Ayris Alptekin, kendisi gibi yönetmenlik yapan Ahmet Emre Tanyıldız ile Şişli Belediyesi Nikah Salonu’nda dünya evine girdi.

Alptekin, “Allah herkese bu günleri nasip etsin diyerek duygulanıp gözyaşlarını tutamadı.