Alişan: Linç artık bana antibiyotik gibi

Haberin Devamı

Berber çıkışı muhabirlerle sohbet eden şarkıcı, Burak’ın televizyon karşısında masaj yapılırken çekilen fotoğraflarına gelen sert tepkilerle ilgili “Onunla ilgili açıklama yapmıştım. Zaten 6 ayda bir linç yiyorum. Linç artık bana antibiyotik, serum gibi geliyor. Bir linç yiyeyim de kendime geleyim durumuna getirdiler beni” dedi.

Alişan, Gülşen’in cesur sahne kıyafetleriyle ilgili soruları ise yanıtlamak istemedi: “Ben o işlere hiç girmek istemiyorum. Herkes istediği gibi giyinip istediği şarkıyı söyleyebilir.”

MASAJ FOTOĞRAFI TARTIŞILMIŞTI

Şarkıcı Alişan, 3 yaşındaki oğlu Burak'a masaj yaptırdığı anları paylaşarak 'Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez' yazmıştı. Bu fotoğraf tepki çekince açıklama yapmak zorunda kalan ünlü şarkıcı 'Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim.' dedi.