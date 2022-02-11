Aleyna Tilki'den düet yapacağı İsveçli gruba dansözlü eğlence

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Aleyna Tilki, yeni single’ında İsveçli grup Jubel ile düet yapacak. Şarkıyı mart ayında müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan ekip, İstanbul’da bir araya geldi. Aleyna Tilki ve Jubel üyeleri, önceki akşam Yeniköy’deki Fiko Ocakbaşı’ndaydı. Restoranın üst katını kapatan üçlü, dansöz eşliğinde eğlendi.

Jubel üyeleri ile poz veren Aleyna Tilki, martta çıkacak şarkı için “Gerçekten çok çalıştık. Güzel bir şarkı olacak” dedi.

BAKLAVA VE SU BÖREĞİ YEDİRDİM

Çıkışta soruları yanıtlayan Aleyna Tilki şöyle dedi: “Yeni yabancı şarkım için düet yapacağım grupla yemeğe geldik. Bugün İstanbul’un tarihi yerlerinde YouTube için çekimler yaptık. Onlara baklava ve su böreği yedirdim. Bugün de yemek esnasında dansöz oynattık. Sabah 06.00’da setimiz var, o yüzden şimdi gitmemiz lazım.”