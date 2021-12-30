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Aleyna Tilki isyan etti: Ailemin can korkusu beni derinden yaraladı

#Aleyna Tilki#Havva Öztemel#Ayça Tilki
Aleyna Tilki isyan etti: Ailemin can korkusu beni derinden yaraladı

Aleyna Tilki ve ailesinin korkutan hayran! Genç şarkıcı Aleyna Tilki dün akşam sevenleriyle buluştu. Konser sırasında Tilki'nin evine giden takıntılı hayranı ünlü şarkıcının ailesine zor anlar yaşattı.

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Son günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen Aleyna Tilki dün akşam hayranlarıyla buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren Tilki, konser sonrası aldığı haberle büyük panik yaşadı. Bir hayranı Aleyna Tilki konserdeyken çitlerden atladı, evinin kapısına dayandı.

Ünlü şarkıcının ailesi takıntılı hayranı kapıda görünce büyük şok yaşadı, güvenliği çağırdı.

Konserden sonra olayı öğrenen Aleyna Tilki, takıntılı hayranından şikayetçi oldu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan şarkıcı; 'Dün gece ben konserdeyken çitlerden atlayıp, evimin bloğuna kapı numarasına kadar öğrenip kapıma pusu kuran sözde ‘takıntılı hayran’ kişinin hayranlıkla bir alakası yoktur! Kapıma bizzat pusu kurmuştur!! En büyük cezayı talep ediyorum. Evdeki küçücük kardeşimin ve ailemin can korkusu beni derinden yaraladı…' ifadelerini kullandı.

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