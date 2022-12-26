Aleyna Tilki, Bülent Ersoy'un sahnesine çıktı elini öptü

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Yoğun ilgi nedeniyle izdihamın yaşandığı gecede sanatçıyı dinlemeye gelenler arasında Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki de vardı.

Yırtılan ses telleri nedeniyle tedavi olan Aleyna Tilki, Ersoy’un davetiyle sahneye çıktı, “Sen Affetsen Ben Affetmem” ve “Dipsiz Kuyum” şarkılarını seslendirdi.

Ersoy, şarkıcıya performansını beğendiğini söyleyerek “Çok güzel okudun” dedi. “Sahnenizde olmak benim için büyük onur ve gurur oldu. Ses tellerimde sıkıntı var ama okumaya çalıştım” diyen Aleyna Tilki, sanatçının elini öperek teşekkür etti.