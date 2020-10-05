Alexandra Arzat kimdir kaç yaşında?

Alexandra Arzat, 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sahakyan Nunyan Ermeni Lisesi'nden mezun oldu. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitimine başladı. Henüz genç yaşında Araştırmacı Gazeteci Cüneyt Özdemir'in muhabirliğini yapmaya başlayan ve yayınlarını koordine etmesine yardımcı olan Alexandra Arzat, Ekşisözlük'ün sahibi Başak Purut ile nişanlanmıştır.