‘Adı Aylin’ tiyatro sahnesinde

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
DSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklamasıDSÖ son noktayı koydu... Flaş BA.2 açıklaması#DSÖ
G.Saraya gece yarısı çalımı Beşiktaştan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...G.Saray'a gece yarısı çalımı! Beşiktaş'tan 4+1 yıllık sözleşme... Hemen Süper Lig ekibine kiralanacak...#Transfer
Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'Arananlar listesindeki çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi'#Kış Kartalı Harekatı
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
Bidenın en büyük sırrı deşifre olduBiden'ın en büyük sırrı deşifre oldu!#Biden
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
Vahşice katledilmişti Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran notVahşice katledilmişti! Şebnem’in son sözleri ortaya çıktı… Caninin telefonunda kan donduran not#Denizli
Putinden ABDye sert suçlama Ukraynadan bayraklı mesajPutin'den ABD'ye sert suçlama! Ukrayna'dan bayraklı mesaj!#Ukrayna
Koronavirüste yeni rekor Salgının başından bu yana bir ilkKoronavirüste yeni rekor! Salgının başından bu yana bir ilk#Koronavirüs
Sihirbaz Campos sahnede Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...Sihirbaz Campos sahnede! Herkes transfer beklerken asıl hedef 70 milyon €...#Galatasaray
Ceylan Ertemin takıntılı hayran isyanıCeylan Ertem'in 'takıntılı hayran' isyanı#Ceylan Ertem
Evlilik teklifi olay olmuştu... Bu yüzük size iyi gelmediEvlilik teklifi olay olmuştu... 'Bu yüzük size iyi gelmedi'#Mehmet Dinçerler
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum#Ebru Şallı
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

‘Adı Aylin’ tiyatro sahnesinde

#Ayşe Kulin#Tuba Ünsal#Seçkin Pirim
‘Adı Aylin’ tiyatro sahnesinde

Ayşe Kulin’in 100’ün üzerinde baskı yapan ve 80’e yakın ülkede yayınlanan “Adı Aylin” romanı, şimdi de tiyatro sahnesinde seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Haberin Devamı

 Aylin Devrimel Radomisli Cates’in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikâyesi ve hâlâ gizemini koruyan ölümünü anlatan kitap, To Be House Of Production yapımcılığında ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda 16 Şubat Çarşamba akşamı Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek.

‘Aylin’ karakterine Tuba Ünsal hayat verirken; oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç yer alacak. Oyunun yönetmen koltuğuna Doğu Yaşar Akal otururken oyunculara sahnede 12 kişilik bir dans ekibi eşlik edecek. Koreografisine Korhan Başaran imza attığı oyunun dijital perdesini sanatçı Seçkin Pirim tasarlayacak.

Gözden Kaçmasın

İbrahim Tatlısesten büyük yatırımİbrahim Tatlıses'ten büyük yatırım!
#İBRAHİM TATLISES#BALIKESİR
O günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorumO günden beri, iki tişörtüyle yatağa giriyorum
#EBRU ŞALLI#PARS TAN
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayşe Kulin#Tuba Ünsal#Seçkin Pirim

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece

BAKMADAN GEÇME!

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

26 yıl sonra tablolarına kavuştu

#Prof. Dr. Özdemir Altan
Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

Selin Şekerci: Arıza ve soğuk biri olarak bilinirim

#Selin Şekerci
Kübra nasıl düştü

Kübra nasıl düştü?

#Kübra Ece