‘Adı Aylin’ tiyatro sahnesinde

Aylin Devrimel Radomisli Cates’in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikâyesi ve hâlâ gizemini koruyan ölümünü anlatan kitap, To Be House Of Production yapımcılığında ve Turkcell’in iletişim sponsorluğunda 16 Şubat Çarşamba akşamı Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirecek.

‘Aylin’ karakterine Tuba Ünsal hayat verirken; oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç yer alacak. Oyunun yönetmen koltuğuna Doğu Yaşar Akal otururken oyunculara sahnede 12 kişilik bir dans ekibi eşlik edecek. Koreografisine Korhan Başaran imza attığı oyunun dijital perdesini sanatçı Seçkin Pirim tasarlayacak.