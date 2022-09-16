Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Adana Altın Koza'da ustalar anıldı

Güncelleme Tarihi:

#Adana Altın Koza#Fatma Girik#Cüneyt Arkın
Adana Altın Kozada ustalar anıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 07:36

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde önceki gün “Sinemada Star Olmak-Film Gibi Yaşamak” başlıklı bir söyleşi düzenlendi.

Haberin Devamı

Etkinlikte bu sene kaybettiğimiz usta oyuncular Fatma Girik ve Cüneyt Arkın anıldı. İki isimle de çalışan gazeteci, yazar ve menajer Bircan Usallı Silan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Selda Alkor, Halil Ergün, Şerif Gören ve Burçak Evren konuşmacı olarak katıldı.

YÜZ BRAD EDERDİ

Selda Alkor konuşmasında, “Fatma içgüdüsel oynayan bir oyuncuydu. Zaman içerisinde bu işin tekniğini de çok iyi öğrendi. Ve neticede iyi bir oyuncu ortaya çıktı. Cüneyt, Türk sinemasına gelmiş en yakışıklı adamlardan biriydi. Bütün dünya Brad Pitt’in peşinden koşar ya bence Cüneyt Arkın yüz Brad Pitt ederdi” dedi. Halil Ergün de “Boşuna yıldız olmadı bu insanlar. Emekleriyle, yürekleriyle, pervasızlıklarıyla aynı zamanda, hep ayakta kaldılar” diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar söyleşi sonrası konuşmacılara çiçek takdim etti.

Haberin Devamı

Adana Altın Kozada ustalar anıldı

Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik geçtiğimiz ocak ayında, Cüneyt Arkın ise haziranda vefat etti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Altın Koza#Fatma Girik#Cüneyt Arkın

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere

BAKMADAN GEÇME!

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak Beklenen fiyatlar ne

Av sezonu açıldı: Bu yıl hangi balığın yılı olacak? Beklenen fiyatlar ne?

#Balıkçılık
Nostradamustan Charles kehaneti... Taht sürpriz krala kalacak

Nostradamus'tan Charles kehaneti... Taht 'sürpriz kral'a kalacak!

#İngiltere