Adana Altın Koza'da ustalar anıldı

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Etkinlikte bu sene kaybettiğimiz usta oyuncular Fatma Girik ve Cüneyt Arkın anıldı. İki isimle de çalışan gazeteci, yazar ve menajer Bircan Usallı Silan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Selda Alkor, Halil Ergün, Şerif Gören ve Burçak Evren konuşmacı olarak katıldı.



YÜZ BRAD EDERDİ



Selda Alkor konuşmasında, “Fatma içgüdüsel oynayan bir oyuncuydu. Zaman içerisinde bu işin tekniğini de çok iyi öğrendi. Ve neticede iyi bir oyuncu ortaya çıktı. Cüneyt, Türk sinemasına gelmiş en yakışıklı adamlardan biriydi. Bütün dünya Brad Pitt’in peşinden koşar ya bence Cüneyt Arkın yüz Brad Pitt ederdi” dedi. Halil Ergün de “Boşuna yıldız olmadı bu insanlar. Emekleriyle, yürekleriyle, pervasızlıklarıyla aynı zamanda, hep ayakta kaldılar” diye konuştu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar söyleşi sonrası konuşmacılara çiçek takdim etti.

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Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik geçtiğimiz ocak ayında, Cüneyt Arkın ise haziranda vefat etti.