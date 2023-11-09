Acun Ilıcalı - Serkay Tütüncü gerilimine Barış Yağcı da dahil oldu

Haberin Devamı

Ünlü isim, Acun Ilıcalı ile bir dönem Survivor’da yarışan Serkay Tütüncü arasındaki polemik hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

“Acun abinin programlarında çok insan çıkış yaptı, hayatları değişti. İki taraf için de gemileri yakmanın manası yok. Acun Medya da bize emek verdi; biz de onlara. Nankör olmamak gerekiyor.” (Deniz BOY)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

MENEMEN SOĞANSIZ OLMAZ

Selin Şekerci, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Şekerci, “Tiyatro oyunum ve dizim var. Başka bir şey yapmıyorum. Bomboş bir hayatım var” diyerek herkesi güldürdü.

Haberin Devamı

Oyuncu, Kıvanç Tatlıtuğ’un sette yemek yapması hakkında ise şunları söyledi: “Çok güzel yemek yapıyormuş ama biz çok denk gelemiyoruz. Aynı sahnelerimiz olmadığı için... Ben de fena değilimdir. Menemen yapmak çok önemlidir. Mutfakta iyiyim diyen bunu yapabilmeli. Menemen soğansız olmaz. İzmir’de ise melemen diyoruz.” (Deniz BOY)

10 YILDIR BERABERİZ

Okan Bayülgen önceki gece sevgilisi Selin Atasoy’la Etiler’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Bayülgen, “İyiyiz tatlım. Her şey yolunda. 10 küsur senedir de beraberiz. İyi gidiyoruz” dedi. Sanatçının, saç stili ise dikkat çekti. (Sayit DURMAZ)

TEOMAN GİBİYİM

Merve Boluğur önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi.

Oyuncu, muhabirlerin “Neler yapıyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Rock’çı Teoman gibiyim. Boş boş dolaşıyorum.”

ÜÇ MELEĞİM

Haberin Devamı

Amerika’dan döndükten sonra ardı ardına verdiği konserlerle sevenleriyle buluşan Gökhan Özen, annesi ve kızlarıyla fotoğrafını Instagram’da paylaştı.

Şarkıcı, annesi Tülay Nadire Özen, kızları Ada Deren ve Su ile araç içinde çektiği kareyi “3 meleğim” notuyla yayınladı. Takipçileri fotoğrafa yorum ve beğeni yağdırdı.

SEVGİLİDEN DESTEK

Yaşar İpek’le ilişki yaşayan spiker Sena Mülayim, sevgilisinin desteğiyle şarkıcılık yolunda ilk adımı attı.

Mülayim, prodüktörlüğünü İpek’in üstlendiği ilk single’ı “İstikamet”i müzikseverlerle buluşturdu. (Sayit DURMAZ)

Haberin Devamı

TERS KÖŞE ROLLER GELİYOR

Son olarak Kanal D’de yayınlanan “Ya Çok Seversen” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Hafsanur Sancaktutan önceki gün Etiler’de görüntülendi.

Genç oyuncu, gündemindeki yeni projelerle ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Toplantı halindeyim. Bir-iki iş görüşmem var. Ters köşe karakterler geliyor. Açıkçası ben de daha önce hiç oynamadığım bir rolde olmak istiyorum. Kendimi güvende hissettiğim bir alan ve senaryo olursa neden olmasın?” Sancaktutan’a geçtiğimiz aylarda gündemi meşgul eden “Erkek oyunculara partner seçiliyor” polemiği hakkındaki görüşü soruldu. Oyuncu, “Ben böyle bir durumla hiç karşılaşmadım, başıma böyle bir şey gelmedi” dedi. (Deniz BOY)

Haberin Devamı