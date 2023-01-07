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99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı!

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#Zayıflayan Ünlüler#Tanyeli#Mide Küçültme
99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 11:52

Temmuz ayında mide küçültme ameliyatı olmuştu, son halini paylaştı...

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Bir döneme damga vuranTanyeli, yıllar önce evlenerek Avustralya'ya yerleşmişti. Tanyeli, temmuz ayında aldığı kilolarnedeniyle bıçak altına yattı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, mide küçültme operasyonu geçirdi.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

Fazla kilolarından hızla kurtulan Tanyeli, son halini takipçileri ile paylaştı. 

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

Onlar da zayıfladı...

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

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Yeni hali şaşırttı

Masterchef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, değişimi ile görenleri şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, yeni halini takipçileri ile paylaştı.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

"100 günlük değişimin sonuna geldik bu süreçte yaşadığım zorluklarda bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Dönem dönem zorluklar ile geçse de benim için çok güzel bir süreç oldu. Bu bir son değil yeni bir başlangıç şimdi sırada 100 gün de üstüne ne koyabiliyoruz o var. Vücut geliştirme bir sanat ise kendinizi sanatkarın kalemine bırakmalısınız. Bırakın sizi tüm hatları ile çizebilsin öyle herkesin dediğine de kulak asmayın. Antrenör ile aranızda ki ikili güveniniz sonucunda süreceğe bağlı kalıyorsanız gelişim kaçınılmazdır."

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

Ünlü oyuncu 58 kilo verip, bambaşka biri oldu!

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

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Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. 

93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

34 BEDEN OLDU

‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek, Şeyda Coşkun ile kampa girdi.

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99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58’e düştü. 25 yaşındaki Feyza Civelek, ‘Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum’ diye konuştu.

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

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ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini toplamaya başladı.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

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Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

99 kiloya ulaşınca mide küçültme ameliyatı olmuştu... Eski halinden eser kalmadı

70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...

 

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#Zayıflayan Ünlüler#Tanyeli#Mide Küçültme

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