90’lı yıllarda “Ah Memedim” şarkısıyla tanındı... Zeynep şimdi butik otel işletiyor!

Haberin Devamı

Zeynep, 1995 yılında ilk albümü “İnadı Bırak”ı dinleyicisiyle buluşturuyor.

Albümde yer alan “Ah Memedim” ise bir dönemin en çok dinlenen şarkısı oluyor.

Şarkı, askerlerin ve asker yolu bekleyenlerin sesi haline geliyor. Şarkıcı, 90’larda şarkı ismi ile anılan sanatçılar furyasına dahil oluyor ve “Memedim Zeynep” olarak tanınıyor. Zeynep, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Bölümü’nde eğitim alıyor ve “Akşamları çalışırdım, ertesi gün sabah erkenden okuluma giderdim. Üniversiteyi de bölüm birincisi olarak bitirdim” diyor.

Şarkıcı, ünlü olmasını sağlayan “Ah Memedim” şarkısını hikayesini anlattı:

“İlk albümümü hazırlarken rahmetli İbrahim Erkal aradı ve sesimden çok etkilendiğini söyledi. Biraz farklı bir şarkı yazdığını, sesime uyacağını hissettiğini belirtti. ‘Memedim’i albüme öyle ekledik. İbrahim Erkal’ın en büyük hediyesi oldu bana. İnsanların hüznünü dile getirdiğim için bana o lakabı uygun gördüler. ‘Memedim Zeynep’ olarak anılmaktan gurur duyuyorum. 90’ların tadı başkaydı. Hem jenerasyon hem müzik hem de duygular olarak bambaşkaydı. Kıymet bilinen zamanlardı. İyi ki o dönemi yaşadım, çok şanslıyım.”

Haberin Devamı

Yüreğini çok sevip inandığım arkadaşım Ali Irmak’ın bestesi ‘Veryansın’ı beraber icra ettik. Müzik yolculuğumuzda kalıcı bir anımız oldu. Eser içime çok sindiği için dinleyicilerin yorumlarını da merak ediyorum.

Bir süre müzik öğretmenliği de yaptım

Kariyerine birçok albüm sığdıran Zeynep, müziği asla bırakmadığını söylüyor:

“2017 yılında özel bir okulda müzik öğretmenliği yaptım. Benim için harika bir tecrübeydi. Fakat basında ve insanlarda müziği bıraktığım algısı oluştu sanırım. Asla böyle bir durum olmadı. Her zaman konserlerim, sahne çalışmalarım ve yeni projelerim devam etti. Hâlâ da çalışmaya devam ediyorum.”

Şarkıcı, o dönem öğrencileriyle arasında geçen diyaloğu ise şöyle anlatıyor:

“Çocuklar ailelerinden aldıkları bilgilerle karşıma geçip ‘Siz şöyle ünlüymüşsünüz’ diye anlatıyorlardı.”

Zeynep, geçen yıl “Tok Sevdalar” adında bir single çıkardığını şimdi de “Veryansın” şarkısını hayranlarının

beğenisine sunduğunu söylüyor:

Haberin Devamı

“Yeni çalışmalarım kendi kurduğumuz MKT adlı yapım şirketimizden sevenlerime ulaştı.Bu sene değerli dostum Ali Irmak ile bir düet çalışmamız oldu.

Söz ve müziği Ali Irmak’a ait olan ‘Veryansın’ adlı çalışmamız büyük ilgi gördü. Sosyal platform ve dijital kanallarda yayınlandı. Şu anda yeni bir proje üzerinde çalışıyorum. Her zaman müzikle iç içe üretmeye ve paylaşmaya devam edeceğim. Daima en derinden sevgimle müziğimi paylaşacağım.”

Müzik çalışmalarım devam ediyor

Zeynep, uzun bir süredir eşi Can Yalman ile birlikte Milas’ta yaşıyor:

“Milas’ta yaşıyorum. İstanbul eskisi gibi güzel gelmemeye başladı bana. Sadece işim gereği çekimler için, bazen de sevdiğim dostlarımı görmek için gidip geliyorum. Magazin boyutunda gözükmüyor olabilirim. Lakin müzik çalışmalarım yoğun bir tempoda devam etmekte ve yeni projelerimi hayata geçirmek için hazırlanıyorum. Kendi prodüksiyon şirketimizi ve ses kayıt stüdyomuzu kurduk. Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Antik kent İasos’ta hayatımı sürdürüyorum. Burada huzurlu ve doğal yaşam içinde eşim, ailem ve hayvanlarımla birlikte bir butik otelimiz mevcut.”

Haberin Devamı

DOĞA, DENİZ VE HAYVANLAR

Zeynep, pandemi döneminde değişen hayatını şöyle anlatıyor:

“Pandemi sürecinden itibaren İasos’ta yaşamaya karar verdik. Müzik çalışmalarımı buradan yürütmeye başladım. Doğa, deniz ve hayvanlar benim en büyük tutkum. Burada yaşamak bana büyük bir huzur verdi. Bu durumu şans olarak görüyorum. Dileğim sevenlerimin de doğayla iç içe yaşama huzurunu tatmaları. Aynı zamanda Hostel Memedim Zeynep adında butik otel kurdum. 2 seneden beri faaliyette. Beni seven, takip eden müzik sevdalıları dostlarım, yurtdışından gelen misafirlerimiz burada konaklıyor. Burada çok güzel insanlar tanıdım. Paylaştıkça hayat ve sevgi çoğalır.”

Haberin Devamı