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9 yıl önce boşanmışlardı... Geri dönüş olur mu?

Güncelleme Tarihi:

#Özlem Yıldız#Sinan Serter#Demir Serter
9 yıl önce boşanmışlardı... Geri dönüş olur mu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 10:16

Sinan Serter ile evliliğini 2013 yılında bitiren Özlem Yıldız, oğlu Demir ile ilişkisini anlattı. Yıldız, 'yeniden bir araya gelir misiniz' sorusuna da yanıt verdi.

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2. Sayfa programına konuk olan Özlem Yıldız 'Biz saygıyı yitirmedik' dedi.

İşte Özlem Yıldız'ın açıklamaları:

* Son zamanlarda Demir benimle fotoğraf çekilmek istemiyor. Ergenlik başladı.

9 yıl önce boşanmışlardı... Geri dönüş olur mu

* 27 yıldır hiçbir magazinci arkadaşımla hukuki boyutta bişi yaşamadım. Yaptığım iş görsel bir iş, bunun en büyük bedeli de özel hayatınızın göz önünde olması. Ben magazinin çok daha sert olduğu günlerden geldim. Kapıyı açtığımda kamera görüyordum.

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* Taytın üstüne crop giysem Demir beni topa tutar. Ödül töreninde bir elbise giydim, iki penceresi vardı göğsünde. 'Bu pencereler neden var' dedi. İstediğini yaptırıyor bana. Sinan da 'Demir sana takılmış haberin olsun' dedi.

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9 yıl önce boşanmışlardı... Geri dönüş olur mu

* Sinan ile çok anlaşamadığımız dönemler oldu ama Demir hiçbir zaman bunlara şahit olmadı.

* Mesela biz aynı masaya oturur yemek yeriz, Sinan bizim eve gelebilir. Sinan hayatımın sonuna kadar benim en yakın akrabam. Demir hayatta olduğu sürece bu böyle olacak.

9 yıl önce boşanmışlardı... Geri dönüş olur mu

* Demir aramızı yapmaya çalışıyor. 'Babam çok tatlı değil mi ya, hadi barışın' diyor. Benim açımdan yeniden bir araya gelme ihtimali olmaz. En önemli şey saygıyı kaybetmemek. Biz saygıyı kaybetmedik.

9 yıl önce boşanmışlardı... Geri dönüş olur mu

* Demir'in adı doğmadan önce belliydi. Kız bebek bekliyordum ben. Oyüzden de 10 tane kız adı vardı kafamda, bir tane erkek. Erkek oldu...

 

 

 

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#Özlem Yıldız#Sinan Serter#Demir Serter

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