9 yıl önce boşanmışlardı... Geri dönüş olur mu?

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2. Sayfa programına konuk olan Özlem Yıldız 'Biz saygıyı yitirmedik' dedi.

İşte Özlem Yıldız'ın açıklamaları:

* Son zamanlarda Demir benimle fotoğraf çekilmek istemiyor. Ergenlik başladı.

* 27 yıldır hiçbir magazinci arkadaşımla hukuki boyutta bişi yaşamadım. Yaptığım iş görsel bir iş, bunun en büyük bedeli de özel hayatınızın göz önünde olması. Ben magazinin çok daha sert olduğu günlerden geldim. Kapıyı açtığımda kamera görüyordum.

* Taytın üstüne crop giysem Demir beni topa tutar. Ödül töreninde bir elbise giydim, iki penceresi vardı göğsünde. 'Bu pencereler neden var' dedi. İstediğini yaptırıyor bana. Sinan da 'Demir sana takılmış haberin olsun' dedi.

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* Sinan ile çok anlaşamadığımız dönemler oldu ama Demir hiçbir zaman bunlara şahit olmadı.

* Mesela biz aynı masaya oturur yemek yeriz, Sinan bizim eve gelebilir. Sinan hayatımın sonuna kadar benim en yakın akrabam. Demir hayatta olduğu sürece bu böyle olacak.

* Demir aramızı yapmaya çalışıyor. 'Babam çok tatlı değil mi ya, hadi barışın' diyor. Benim açımdan yeniden bir araya gelme ihtimali olmaz. En önemli şey saygıyı kaybetmemek. Biz saygıyı kaybetmedik.

* Demir'in adı doğmadan önce belliydi. Kız bebek bekliyordum ben. Oyüzden de 10 tane kız adı vardı kafamda, bir tane erkek. Erkek oldu...