80’ler partisi... Âşık olmanın boyla ilgisi yok!

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Ozan Doğulu ve Hera çifti, doğum günlerini önceki akşam Vaha Yeniköy’de 80’ler konseptiyle kutladı.

Partiye katılan ünlü isimler, rengarenk kostümleriyle dikkat çekti.

Çift, parti öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Doğulu “Hera ile doğum günlerimiz arasında 3 hafta vardı. Hatta küçük kızımın da doğum günü 2 gün önceydi. Hera, hepsini bir arada kutlamak istedi. Ben 80’lerde de böyle giyiniyordum. Göz makyajım hariç... Yaşımı söylemek istemiyorum” dedi.

Bir süre önce beraber bir partiye katılan Hera Aslan ve Ozan Doğulu arasındaki boy farkı sosyal medyada gündem olmuştu. Ozan Doğulu, yorumlar hakkında ne düşündüğü sorulunca “Geri zekâlılar diye düşünüyorum. Âşık olmanın boyla alakası var mı? Ben uzun boylu birini buldum” diyerek güldü.”

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Bihter sorusuna yanıt yok

“Aşk-ı Memnu” dizisinin Bihter’i Beren Saat, “Çekilecek filmde Bihter’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak, ne düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtsız bıraktı.