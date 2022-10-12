8 yıllık aşkta mutlu son! İbrahim Tatlıses'ten kızına dudak uçuklatan hediye

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Nikâhları Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu.

Düğünde Dilan Tatlıses üç fark lı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giydi.

Ünlü şarkıcının ana gelinliği İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi.

Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

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Düğüne birçok ünlü isim katıldı. (Sayit DURMAZ)

TATLISES KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Tatlıses düğünde kızına altın kemer taktı.

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş ikiliyi daha sonra babaları barıştırmıştı.

Özlem Yıldız





Seren Serengil