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8 yıllık aşkta mutlu son! İbrahim Tatlıses'ten kızına dudak uçuklatan hediye

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#Dilan Çıtak#Levent Dörter#İbrahim Tatlıses
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 09:40

ÜNLÜ sanatçı İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu Levent Dörter ile dün akşam Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da evlendi.

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Nikâhları Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan çiftin şahitleri Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu.

Düğünde Dilan Tatlıses üç fark lı gelinlik giydi. Tatlıses ilk olarak kendi tasarımı olan bir gelinlik giydi.

8 yıllık aşkta mutlu son İbrahim Tatlısesten kızına dudak uçuklatan hediye

Ünlü şarkıcının ana gelinliği İsrailli tasarımcı Liz Martinez tarafından Tatlıses’e hediye edildi.

Dilan Tatlıses sonrasında ise Cihan Nacar imzası taşıyan bir gelinlikle konuklarının karşısına çıktı.

8 yıllık aşkta mutlu son İbrahim Tatlısesten kızına dudak uçuklatan hediye

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Düğüne birçok ünlü isim katıldı. (Sayit DURMAZ)

TATLISES KIZINI YALNIZ BIRAKMADI

İbrahim Tatlıses bu özel gününde kızını yalnız bırakmadı. Tatlıses düğünde kızına altın kemer taktı. 

8 yıllık aşkta mutlu son İbrahim Tatlısesten kızına dudak uçuklatan hediye

Törene Dilan Çıtak Tatlıses'in kardeşi İdo Tatlıses'te eşiyle katıldı. İdo ve Dilan bir dönem küsmüş ikiliyi daha sonra babaları barıştırmıştı. 

Tatlıses, kızını yalnız bırakmadı
daha fazla video içinTatlıses, kızını yalnız bırakmadı

8 yıllık aşkta mutlu son İbrahim Tatlısesten kızına dudak uçuklatan hediye

Özlem Yıldız

8 yıllık aşkta mutlu son İbrahim Tatlısesten kızına dudak uçuklatan hediye


Seren Serengil

 

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#Dilan Çıtak#Levent Dörter#İbrahim Tatlıses

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