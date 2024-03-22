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7 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Şafak Özbir sessizliğini bozdu: Seni çok sevdim Mesut!

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#Şafak Özbir#Mesut Akusta#Boşanma Davası
7 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Şafak Özbir sessizliğini bozdu: Seni çok sevdim Mesut
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 09:36

2016 yılında dünyaevine giren oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir’in yedi yıllık evliliği sona erdi. Çift 7 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi.

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Boşanma haberlerinin ardından sessizliğini bozan Şafak Özbir, sosyal medya hesabında duygusal bir mesaj paylaştı:

"Ne yazılır bilemiyorum…
Evet okuduklarınız doğru!
Mesut’la evlerimizi ayırmaya karar verdik evet…
Ama hayatlarımız her zaman bir arada olucak…
Sevgimiz saygımız anne&babalığımız hayatımızın sonuna kadar bakidir…
Tüm birlikteliğimiz ve evlilik hayatımız boyunca olduğu gibi ve şimdi de ellerimiz her zaman birbirimizin omuzunda olacak…
Birbirimizi koruyup kollayıp destek olacağız ve en önemlisi dünyalar güzeli kızımıza çok mutlu birer anne&baba olacağız…
Seni çok sevdim ve bundan sonra da her zaman yanında, bir adım ötendeyim canım Mesut..."

7 yıllık evlilik tek celsede bitmişti... Şafak Özbir sessizliğini bozdu: Seni çok sevdim Mesut

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#Şafak Özbir#Mesut Akusta#Boşanma Davası

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