Sürpriz ayrılık... Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir boşandı!

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Oyuncu Mesut Akusta ve Şafak Özbir anlaşmalı olarak boşandı. Bugün Anadolu Adliyesi’nde görülen dava tek celsede bitti.

Akusta ve Özbir, çocukları Berfin Cano’nun velayeti konusunda fikir birliğine varıp ortak velayette anlaştı.

Şafak Özbir'in sosyal medya hesabından yaptığı, 'Kolay olmadan önce her şey zordur' paylaşımı dikkat çekti.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

2021 yılında yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Mesut Akusta evinde beyin kanaması geçirmiş, ünlü oyuncu uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

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Şafak Özbir yaşadıkları zor günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Mesut’un hastaneye kaldırıldığı günü, neler yaşadığımı, nasıl Ankara’ya gittiğimizi nasıl anlatsam bilemiyorum. Orayı bir türlü toparlayamıyorum hala kafamda. Tek bildiğim 1 dakika sonramızın asla garantisi yok…"

"ŞU ANIMA NE KADAR ŞÜKRETSEM AZ"

"Babam öldüğünde 20 yaşındaydım, Annem trafik kazası geçirip 1 ay yoğun bakımda kaldığında 27. Şimdi 38. Bu da sonrasında yaşadığım en zorlu yoldu. Hem de anne olarak. Dilerim ki son olsun. O korkunun tarifi mümkün değil! Şimdi şu anıma ne kadar şükretsem az."