Bodrum'da 500 m2'lik villa... İşte Ceylan'ın manzarası

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Türkücü Ceylan 2017 yılında Bodrum Yalıkavak'ta villa almış ve İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı.
Ceylan, kendi zevkine göre döşediği lüks villasını 2021 yılında satışa çıkardı. Ünlü türkücü aradığı alıcıyı bulamayınca kararından vazgeçti.
Ceylan, 500 m2 ve 5+1 olan lüks villasının manzarayı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Kızı Melodi'yi ziyaret için Kanada'ya giden Ceylan, paylaşımına 'Bodrum'u özledim' notunu düştü.
HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR
Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...
PELİN'İN MANZARASI
Oyuncu Pelin Karahan, Bodrum'daki yazlık evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.
CAN'IN DOĞDUĞU EV
Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.
Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.
DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV
Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. 2021'de ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.
YENİ MANZARAM BU!
Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.
HER ŞEY KIZLAR İÇİN
Buse Terim, iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.
BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN
Etel Baler, on yıl önce taşındığı Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.
ŞEHİRDEN UZAKTA
Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.
180 DERECE BOĞAZ
Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.
'BURASI BENİM KALEM'
Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.