Bodrum'da 500 m2'lik villa... İşte Ceylan'ın manzarası

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Türkücü Ceylan 2017 yılında Bodrum Yalıkavak'ta villa almış ve İstanbul'dan taşınacağını açıklamıştı.

Ceylan, kendi zevkine göre döşediği lüks villasını 2021 yılında satışa çıkardı. Ünlü türkücü aradığı alıcıyı bulamayınca kararından vazgeçti.





Ceylan, 500 m2 ve 5+1 olan lüks villasının manzarayı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Kızı Melodi'yi ziyaret için Kanada'ya giden Ceylan, paylaşımına 'Bodrum'u özledim' notunu düştü.

HER SABAH BU MANZARAYA UYANIYORLAR

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Sahne, sinema ve sosyete dünyasının ünlü isimlerinin yaşadığı evler her zaman merak konusu olmuştur. Oturdukları semtlerden, dekorasyon tercihlerine kadar her şey ilgi ile takip ediliyor... Bir de manzaraları var merak edilen...

PELİN'İN MANZARASI

Oyuncu Pelin Karahan, Bodrum'daki yazlık evinden fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Karahan, ışıl ışıl Bodrum manzarasına 'Evim' yazıp 'kalp' emojisi koydu.

CAN'IN DOĞDUĞU EV

Yaz aylarını ailesiyle Muğla'da geçiren Sedef Avcı, oğlu ile birlikte yer aldıkları fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Bir arkadaşı Sedef Avcı'ya 'taşındın mı?' diye sordu. Başka bir arkadaşı ise 'Can’ın doğduğu ev...hatırladı mı?' yorumunu yaptı.

DOĞUM ÖNCESİ YENİ EV

Dağılan müzik grubu Hepsi'nin üyelerinden Cemre Kemer, 2020 aralık ayında sevgilisi Emir Medina ile dünya evine girmişti. 2021'de ilk bebeklerini kucaklarına alan çift doğum öncesi ev değiştirdi.





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Boğaz manzarasına hakim apartman dairesine taşınan çiftten Cemre Kemer, evinden fotoğrafı da sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

YENİ MANZARAM BU!



Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.





Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.

HER ŞEY KIZLAR İÇİN

Buse Terim, iki kızıyla birlikte Ortaköy'de yaşıyor.





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Buse Terim, bahçe içindeki lüks villayı tercih etmelerindeki en büyük etkenin çocukları olduğunu söylüyor:“Burayı tercih etmemizdeki en büyük etken, konum olarak merkezi olmasıydı. Trafikte zaman harcamak istemediğimden ev ve iş mesafesinin yakınlığı önemliydi benim için. Çocuklarımın toprakla iç içe büyüyebilecekleri bir ev olması için bahçeli bir yer istemiştik"

BOĞAZ'IN İNCİLERİNDEN



Etel Baler, on yıl önce taşındığı Kanlıca’daki Ethem Pertev Yalısı'nda yaşıyor.





Tüm ihtişamı ile inci gibi sıralanan yalılar arasında beyaz rengi ile dikkatleri üzerinde toplayan yalı, Boğaz manzaralı...

ŞEHİRDEN UZAKTA



Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu.





Uzun süre Bebek'te yaşayan çift, 5 yıl önce Kemer Country'e taşındı. 2 köpekleri ile birlikte orman evine yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer her sabah bu manzaraya uyanıyor...

180 DERECE BOĞAZ



Sahnelerin aranan isimlerinden Cenk Eren, İstanbul'un en güzel manzaralarından birine uyanıyor.





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Eren, Boğaz'a hakim evinden sık sık fotoğraf paylaşıyor.

'BURASI BENİM KALEM'

Ünlü besteci ve söz yazarı Şehrazat Zekeriyaköy’de müstakil bir villada oturuyor.





Şehrazat, alabildiğine Boğaz manzaralı evinden kareleri sık sık Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor. Gece-gündüz, yaz-kış her sabah İstanbul’un muhteşem manzarasına uyanan Şehrazat, 'burası benim kalem' diyor.