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5 yıllık aşk bitti... Hazar Ergüçlü sevgilisi ile yaşadığı evden ayrıldı

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#Hazar Ergüçlü#Onur Ünlü#Oyuncu
5 yıllık aşk bitti... Hazar Ergüçlü sevgilisi ile yaşadığı evden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 08:36

Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını dile getiren oyuncu Hazar Ergüçlü ve yönetmen Onur Ünlü’nün 5 yıllık ilişkisi sona erdi. Evlenmeleri beklenirken herkesi şaşırtan ünlü çiftin fikir ayrılıkları yaşadıkları için bu kararı aldıkları öğrenildi.

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OYUNCU Hazar Ergüçlü’nün her röportajında aşkını dile getirdiği ünlü yönetmen Onur Ünlü ile ilişkisi bitti. Ergüçlü’nün “Çok şey öğrendim. Kendim olmayı, kendimden utanmamayı. Birisini sevmeyi öğrendim” sözleriyle bahsettiği 5 yıllık beraberliğin fikir ayrılığı nedeniyle sona erdiği öğrenildi.

KIBRIS’A AİLESİNİN YANINA GİTTİ

Ünlü oyuncu, “Çok eğlendiğim ve her gün bir yenisiyle sınandığım manyaklıkla karşıma geliyor. Birlikte çok gülüyoruz” dediği yönetmen sevgilisi Onur Ünlü’yle beraber yaşadığı evden ayrıldı ve kafa dinlemek için Kıbrıs’a ailesinin yanına gitti.

5 yıllık aşk bitti... Hazar Ergüçlü sevgilisi ile yaşadığı evden ayrıldı

‘ONUR DAHA AÇIK GİYMEMİ İSTİYOR’

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Hazar Ergüçlü transparan elbiseyle katıldığı bir törende sevgilisi Onur Ünlü’den cesaret aldığını açıklamıştı: “Onur daha açık giymemi istiyor. Daha açığını giydirdiği olmuştur.”

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#Hazar Ergüçlü#Onur Ünlü#Oyuncu

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