4 Yapraklı Yonca Fatma Girik’i andı

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Filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak

Hülya Koçyiğit: “Gerçek yaşamda da çok yürekli bir kadındı, cesurdu, halkçıydı. Hiçbir zaman ‘Ben büyük bir starım’ diye havalara girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi. O benim canım arkadaşım, dostum, meslektaşım. Her ölüm erken ama Fatma çok erken aramızdan ayrıldı. O yaptığınız filmler, her gelen yeni nesle tekrar tekrar hitap ediyor. Çünkü onlar samimi, gerçek, hayatın içinden bildiğimiz, yaşadığımız hayatlardan söz ediyor. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacak.”

Menekşe gözlüm

Filiz Akın: “24 Ocak menekşe gözlümü kaybettiğimiz gün... Son görüntülerinden birini izliyorum ve beni çok hüzünlendiriyor... Hele o söylediğin son türkü. Keşke sağlık sorunlarımdan dolayı anma törenine gidebilseydim de anlatabilseydim Fato’ya olan sevgimi.”

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Seni çok özlüyorum

Türkan Şoray: “Hâlâ gittiğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Kalbim bu gidişe hep kapalı. Bu duyguyu taşımak ve saklamak istiyorum. Fato’m seni çok özlüyor ve çok seviyorum.”