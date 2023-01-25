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4 Yapraklı Yonca Fatma Girik’i andı

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#Fatma Girik#Filiz Akın#Türkan Şoray
4 Yapraklı Yonca Fatma Girik’i andı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2023 07:57

TÜRK sinemasının usta ismi Fatma Girik dün ölümünün birinci yıldönümünde anıldı. Usta oyuncu, 24 Ocak 2022’de koronavirüse bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetmişti. Girik’e dair hislerini Yeşilçam’ın “4 Yapraklı Yonca”larından Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın dile getirdi.

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Filmleriyle sonsuza kadar yaşayacak

Hülya Koçyiğit: “Gerçek yaşamda da çok yürekli bir kadındı, cesurdu, halkçıydı. Hiçbir zaman ‘Ben büyük bir starım’ diye havalara girmezdi. Tam tersi, halktan biri olduğunu karşısındakine hissettirirdi. O benim canım arkadaşım, dostum, meslektaşım. Her ölüm erken ama Fatma çok erken aramızdan ayrıldı. O yaptığınız filmler, her gelen yeni nesle tekrar tekrar hitap ediyor. Çünkü onlar samimi, gerçek, hayatın içinden bildiğimiz, yaşadığımız hayatlardan söz ediyor. O filmlerle sonsuza kadar yaşayacak.”

Gözden Kaçmasın

Usta sanatçı Fatma Girike veda...Usta sanatçı Fatma Girik'e veda...Haberi görüntüle

Menekşe gözlüm

Filiz Akın: “24 Ocak menekşe gözlümü kaybettiğimiz gün... Son görüntülerinden birini izliyorum ve beni çok hüzünlendiriyor... Hele o söylediğin son türkü. Keşke sağlık sorunlarımdan dolayı anma törenine gidebilseydim de anlatabilseydim Fato’ya olan sevgimi.”

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Gözden Kaçmasın

Fatma Girik hem aşkıyla hem filmleriyle efsane oldu: Memduh gitti, her şey bitti, ben de gitmek istiyorumFatma Girik hem aşkıyla hem filmleriyle efsane oldu: Memduh gitti, her şey bitti, ben de gitmek istiyorumHaberi görüntüle

Seni çok özlüyorum

Türkan Şoray: “Hâlâ gittiğine inanmıyorum, inanmak istemiyorum. Kalbim bu gidişe hep kapalı. Bu duyguyu taşımak ve saklamak istiyorum. Fato’m seni çok özlüyor ve çok seviyorum.”

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#Fatma Girik#Filiz Akın#Türkan Şoray

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