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28 kilo verdi... İşte yeni hali!

Güncelleme Tarihi:

#Zayıflayan Ünlüler#Elçin Afacan#Tanyeli
28 kilo verdi... İşte yeni hali
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 13:02

Elçin Afacan 28 kilo verdi. Oyuncu, yeni haliyle hamamda objektif karşısına geçti.

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Elçin Afacan, 1 yıl içinde 28 kilo verdi. Düzenli beslenerek spor yapan oyuncu, son olarak hamamda çekilmiş fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Afacan, hamamda elbisesiyle uzanarak pozlar verdi. Pozlarını 1.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabında yayınlayan oyuncunun gönderilerine birçok yorum ve beğeni geldi.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

ONLAR DA ZAYIFLADI

İşte magazin dünyasının verdikleri kilolarla bambaşka birine dönüşen ünlü isimleri...

28 kilo verdi... İşte yeni hali

 

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 99 KİLOYA ULAŞINCA MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI OLMUŞTU

Bir döneme damga vuranTanyeli, yıllar önce evlenerek Avustralya'ya yerleşmişti. Tanyeli, geçtiğimiz temmuz ayında aldığı kilolarnedeniyle bıçak altına yattı. 99 kiloya çıkan Tanyeli, mide küçültme operasyonu geçirdi.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

Fazla kilolarından hızla kurtulan Tanyeli, son halini takipçileri ile paylaştı. 

28 kilo verdi... İşte yeni hali

YENİ HALİ ŞAŞIRTTI

Masterchef yarışmasının 2020 finalistlerinden Barbaros Yoloğlu, değişimi ile görenleri şaşırttı. Fazla kilolarından kurtulan Yoloğlu, yeni halini takipçileri ile paylaştı.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

"100 günlük değişimin sonuna geldik bu süreçte yaşadığım zorluklarda bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Dönem dönem zorluklar ile geçse de benim için çok güzel bir süreç oldu. Bu bir son değil yeni bir başlangıç şimdi sırada 100 gün de üstüne ne koyabiliyoruz o var. Vücut geliştirme bir sanat ise kendinizi sanatkarın kalemine bırakmalısınız. Bırakın sizi tüm hatları ile çizebilsin öyle herkesin dediğine de kulak asmayın. Antrenör ile aranızda ki ikili güveniniz sonucunda süreceğe bağlı kalıyorsanız gelişim kaçınılmazdır."

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28 kilo verdi... İşte yeni hali

58 KİLO VERİP BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu rol aldığı 'O Hayat Benim' için kilo almış, dizinin final yapmasının ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu.

Sıkı bir diyet de uygulayarak 58 kilo veren oyuncu, değişimi ile şaşırtmaya devam ediyor.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

Sosyal medyayı aktif kullanan Bozoğlu, son halini paylaştı. Takipçilerinin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncunun fit hali dikkat çekti. 

93 KİLO VERDİ

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

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6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.

 

1 YILDA 40 KİLO

“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.

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ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Hamdi Alkan, 60 kilo vererek bambaşka birine dönüştü.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

'ŞİŞMANLARIN YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK'

Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can, yarışmaya gitmeden önce Instagram sayfasında yıllar önce çekilen bu fotoğrafını paylaşmıştı.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

Fotoğrafa "Tekrar söylüyorum eski şişmanların yapamayacağı hiçbir şey yoktur" notunu düşen Cemal Can'ın değişimi görenleri şaşırttı.

21 KİLO VERDİ

Fatih Terim’in kızı Buse Terim, zayıflamak için uyguladığı yöntemin meyvelerini topladı.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

Terim 'aralıklı oruç' yöntemi ile 21 kilo verdi.

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5 AYDA 24 KİLO

Oyuncu Çiçek Dilligil de mide küçültme ameliyatı için bıçak altına yattı.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

Dilligil, 5 ayda 24 kilo vererek yepyeni bir görünüme kavuştu...

SIKI DİYET

Hayat Bilgisi dizisinin Var mısın Arif'i Ümit Erdim ameliyat ve sonrasındaki sıkı diyet ile 45 kilo verdi.

28 kilo verdi... İşte yeni hali

GÖRENLER TANIYAMADI

Arabesk müziğin güçlü isimlerinden Güllü de zayıflayarak bambaşka bir görünüme kavuştu.

28 kilo verdi... İşte yeni hali
70 kilo veren şarkıcıyı görenler tanımakta zorlandı...


 

 

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#Zayıflayan Ünlüler#Elçin Afacan#Tanyeli

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