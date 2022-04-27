27 senedir kimler geldi kimler geçti, ben hâlâ duruyorum!

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Burcu Esmersoy, Mehmet Demirkol’un YouTube’da yayınlanan “Demirkol’un Galaxy Rehberi” programına konuk oldu. Ünlü sunucu, “Güzel bir kadın olarak bunun ön planda olması, çalışmaların geri planda kalması izlenimi yaratıyor mu?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Güzellik kapı açıyor ama Allah’a şükür kimsenin kontenjanını doldurmuyorum. Olmam gereken yerdeyim. Güzellik orada kalmanızı sağlamıyor. 27 senedir kimse beni ittirmiyordur herhalde. Kimler geldi kimler geçti ben hâlâ duruyorum.” Esmersoy ayrıca iş hayatı hakkında “Televizyonculuk da modellik de zor değil. Çalışılması en kolay insanların başında geliyorum” açıklamasını yaptı.

Kolajen için 21.30’da uyuyorum

45 yaşındaki Burcu Esmersoy, kolajen daha çok salgılandığı için saat 21.30-22.00 gibi uyuduğunu belirtti: “Zaten yüzümden etkisi anlaşılıyor. Sabah 5’te kalkıyorum ve spora başlıyorum.” Nazım Akmandil ile sevgili olan Esmersoy, “Evlenmeyi düşünüyor musun?” sorusuna karşılık “Çok âşığım, evlenirim” yanıtını verdi. Sunucu, başkalarının telefonunu kırdığını da itiraf etti: “Kendi telefonumu kırmadım ama başkalarının kırmışımdır. Toplamda 5-6’dır. Üstünde tepinmek zorunda olduklarım da oldu. Çelik kasalı telefonlar vardı. Onlardan kırmışlığım var.” Esmersoy, telefon rehberindeki en ünlü kişinin ise Serenay Sarıkaya olduğunu söyledi: “O da habire numarasını değiştiriyor.”

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Çocukken hiç hayal kurmadım

Burcu Esmersoy, çocukken hiç hayal kurmadığını söyledi: “Çünkü hayallerden çok başka sıkıntılar yaşıyordum. Ama şu anda hayallerimin ötesinde yaşıyorum. Daha da iyisinin mümkün olduğunu biliyorum.”

Görünmez olmak isterdim

Burcu Esmersoy, “Süper gücün olsaydı, ne olmasını isterdin?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Görünmez olayım veya uçmak isterdim. Bazen görmek istemediğin insanlar seni görmesin de... Görünmez olunca istediğim yerde rahat rahat denize girebilirdim ve ağlayabilirdim.” Ünlü sunucu ayrıca şarkı söylemek istediğini de belirtti: “Ama mümkün değil. Süper detoneyimdir. İnsanlar arasında hiç şarkı söylememiş olabilirim. Yalnızken bile çok rahatsız oluyorum kendi sesimden.”

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