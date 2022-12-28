2022'nin ayrılıkları: Nasıl başlamıştı, bak nasıl bitti...

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KEREM BÜRSİN - HANDE ERÇEL





Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in sette başlayan arkadaşlığı zamanla aşka dönmüştü. Ünlü çiftten kötü haber ocak ayında geldi, büyük aşk bitti! Bürsin'in sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktuğu Hande Erçel’in ise arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği iddia edildi.

SİNAN AKÇIL - BURCU KIRATLI





Geçtiğimiz yıl şubat ayında ikinci kez nikah masasına oturan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı 11 Mayıs'ta görülen duruşmayla üç dakikada boşandı.

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PINAR DENİZ - YİĞİT KİRAZCI





Pınar Deniz, film setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdı. Deniz, “Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor.” dedi.

EMRAH ERDOĞAN - SİBEL ERDOĞAN





Haziran 2014'te nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan Bodrum Aile Mahkemesi'nde boşandı.Çocukların velayeti anne Sibel Erdoğan'a verildi.

FIRAT TANIŞ - KÜBRA TANIŞ





Oyuncu Fırat Tanış ile eşi Kübra Tanış’ın 8 yıllık evliliği, tek celsede bitti. Gizlilik kararının olduğu duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.

GİZEM GÜVEN - CANER TURP





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Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven, Eylül 2020’de evlendiği futbolcu Caner Turp'tan boşandı. Güven, yaptığı açıklamada 'fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldık' dedi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ - THOR





Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile ayrıldı. Sebep olarak ise reklam yönetmeninin kıskançlık krizleri gösterildi.

MÜFİT CAN SAÇINTI - ÇİĞDEM SAÇINTI





Çocuklar Duymasın, Mandıra Filozofu gibi projelerle tanınan Müfit Can Saçıntı, 22 yıllık eşinden boşandı. Kararın ardından adliyeden ayrılan çift, birlikte yemeğe çıktı.

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İREM DERİCİ - CEM BELEVİ





İlişkilerine ikinci bir şans veren İrem Derici ve Cem Belevi'nin birlikteliği kısa sürdü. Cem Belevi, kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi İrem Derici'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı. İrem Derici de birlikte çekildikleri romantik pozları silip Cem Belevi'yi arkadaş listesinden çıkardı.

AYÇA AYŞİN TURAN - ALP NAVRUZ





Alp Navruz ile Ayça Ayçin Turan'ın dizi setinde başlayan aşkı bitti. Çift, ani bir kararla yollarını ayırdı. Ayrılığa Alp Navruz'un ihanetinin neden olduğu iddia edildi.

HANDE ERÇEL - KAAN YILDIRIM

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Kerem Bürsin ayrılığının ardından oyuncu Kaan Yıldırım ile yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, yurt dışında sevgilisi ile ilk kez el ele görüntülenmiş ve aşk resmen belgelenmişti. Kısa süre önce Londra ve ardından Marmaris'te aşk tatili yapan Hande Erçel ile Kaan Yıldırım'ın mutluluğu kısa sürdü.

MAHSUN KIRMIZIGÜL - ECE BİNAY





Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, avukat eşi Ece Binay’dan Beykoz Adliyesi’nde tek celsede boşandı. Mahsun Kırmızıgül’ün genç bir kadınla verdiği samimi pozlar ortaya çıkmış, boşanmanın da bu nedenle gerçekleştiği iddia edilmişti.

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ASLI ENVER - ÖNDER ÖZTARHAN





Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başlayan Aslı Enver’in mutluluğu kısa sürdü. Aslı Enver, Öztarhan ile ilgili sorulara “Zaman arkadaşlar, zaman önemli bir şey. Birbirimize zaman ayıramadık” yanıtını verdi.

İBRAHİM ÇELİKKOL - MİHRE ÇELİKKOL





Evliliklerinde sorun yaşadıkları konuşulan ancak haberler karşısında sessiz kalmayı tercih eden İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol boşandı.İkilinin 5 yıllık evlilikleri bugün görülen dava ile tek celsede bitti.

ZEYNEP BASTIK - TOLGA AKIŞ





Zeynep Bastık ve geçen yılın temmuz ayında evlendiği menajeri Tolga Akış da evliliklerini 2022 yılında noktaladı. Çift, 6. Ankara Aile Mahkemesi’nde tek celsede boşandı.

HADİSE - MEHMET DİNÇERLER





Mayıs ayında evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler, 5 aylık evliliklerini tek celsede bitirdi. Çift Beykoz 2. Aile Mahkemesi’nde boşandı.

MERVE BOLUĞUR - MERT AYDIN





Merve Boluğur’un Mert Aydın’la 44 gün süren evliliği sona erdi. Ünlü çift, Beykoz Adliyesi’nde 5 dakikada görülen boşanma davasıyla yollarını resmi olarak ayırdı.

NİSA - OGEDAY





Survivor All Star şampiyonu Nisa Bölükbaşı, diğer yarışmacı Ogeday Girişken ile aşk yaşıyordu. Çiftin birlikteliği programa damga vurmuştu. Uzun süre beraber olan çiftten kafaları karıştıran hamle geldi ve birbirlerini sosyal medyadan takipten çıktılar. Birlikte çekildikleri fotoğrafları da silen çiftin yollarını ayırdığı iddia edildi.