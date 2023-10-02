1992 Sezen Aksu'yla... 39 kiloyum ve ayakta zor duruyorum!

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Ünlü sanatçı paylaştığı videonun altına şöyle yazdı: “Sadece 39 kilo ve ayakta zor duruyordum. Bu çekime hastaneden çıkıp geldiğim için üstümdekiler de Sezen’indi. Ama her şeye rağmen o gün kapak çekimini tamamladım. Artık ‘Sakin Ol’ sizinle paylaşmaya hazırdı.”

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Müzik dünyasının ünlülerinin bugün nasıl göründüğünü gayet iyi biliyorsunuz. Peki ya yıllar önce, ilk albümlerinin heyecanını yaşadıkları sıradaki görüntülerini hatırlıyor musunuz? Gelin, birlikte o günlere gidelim ve bakalım müzik dünyasının ünlüleri yıllar içinde nasıl değişmiş.

TARKAN Tarkan, 1992 yılında ilk albümü Yine Sensiz'i çıkardığında 20 yaşındaydı ve böyle görünüyordu. Bugün ise artık 50'li yaşlarında. Ama görünüşe göre geçip giden yıllar ona çok yaramış.

ÜMİT BESEN

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Ümit Besen'in 'Şikayetim Var' albümü 1980 yılında çıktı.

Dönemin en çok ses getiren albümlerden biri olan 'Takarak aşk kanadımı yakında geleceğim' ise 1982 tarihli.

RAFET EL ROMAN





Usta sanatçı Rafet El Roman geleceği görmüş. Halatın şimdilerde evimizi süsleyeceğini, moda olacağını tahmin etmiş.

Rafet El Roman - Gençliğin Gözyaşı

Yıl: 1995

MAHSUN KIRMIZIGÜL





Mahsun Kırmızıgül'e şöhreti getiren 'Alem Buysa' albümü 1993 yılında çıkmıştı.

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Kırmızıgül, 1994 yılında '12'den vuracağım' albümü ile hayranlarının karşısına çıktı.

İBRAHİM TATLISES

İbrahim Tatlıses'in Sabuha albümü 1987'de çıktı.

ÖZCAN DENİZ





Özcan Deniz şöhreti 1993 yılında çıkardığı Meleğim albümü ile yakaladı.

LEVENT YÜKSEL

Levent Yüksel'in 1993 yılında çıkardığı 'Medcezir' albümünün kapağı da unutulmazlar arasında...

KENAN DOĞULU





Kenan Doğulu 'Yaparım Bilirsin'i çıkardığında takvimler 1993'ü gösteriyordu.