Sibel Can'dan Darülaceze’ye anlamlı ziyaret... 1968 Türkiye Güzeli'ne moral verdi!

Ziyaret öncesinde Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’den kurumla ilgili bilgi alan Sibel Can, daha sonra tüm odaları dolaştı, Darülaceze sakinleriyle tek tek sohbet etti.

Rehabilitasyon odasında Darülaceze sakinlerinin yaptığı el işlerini inceleyen, kadınların bulunduğu salonda ise “Lale Devri” ile karşılanan ünlü sanatçı, şarkıyı onlarla beraber söyledi. Eski AK Parti Milletvekili Gülseren Topuz’un yanı sıra kurum yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyaret sırasında Sibel Can zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

GÖZ GÖZE GÖNÜL GÖNÜLE

Darülaceze’ye olan hassasiyetiyle bilinen Sibel Can, gerçekleştirdiği son ziyaretin ardından şöyle konuştu:

“Din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkese kucak açan bu kurumda çalışan, katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Kendini bu iyilik hareketine adamak ayrı bir gönül zenginliği gerektiriyor. Kurumun misyonu, vizyonu, fiziki şartları ve şeffaflığı gerçekten çok etkileyici. Darülaceze sakinleriyle kucaklaşmak, göz göze, gönül gönüle vakit geçirmek benim için unutulmaz anıların içinde yer alacak.”

Darülaceze sakinleri arasında 1968 yılında Türkiye Güzeli seçilen Yeşilçam oyuncusu Sevgi Can Danlı da vardı. Danlı, Sibel Can’ı kapıda karşıladı. Sibel Can, yakından ilgilendiği Sevgi Can Danlı ile sohbet edip fotoğraf çektirdi.

Darülaceze sakinleriyle tek tek ilgilenen Sibel Can, ziyaret sonrası “Burada olmak bana ayrı bir huzur verdi” dedi. Sanatçı, daha önce Orhan Gencebay’la seslendirdiği “Hayat Devam Ediyor” şarkısının klibini de Darülaceze’de çekmişti.

SEVGİ CAN DANLI KİMDİR?

Sevgi Can Danlı, 1950 yılının 14 Şubat günü Balıkesir Manyas'ta doğdu, 6 kardeşin en büyüğüydü. Babası eczacı annesi ev hanımıydı. Balıkesir'de 1953'te meydana gelen depremde bir oğullarını kaybeden aile, İstanbul'a göç etme kararı alarak, Mecidiyeköy'e yerleşti.

3 yaşındayken İstanbul ile tanışan Sevgi Can Danlı, ortaokulu Nişantaşı'nda okudu daha sonra Kadıköy Kız Lisesini kazandı. Lise son sınıfta okurken henüz 18 yaşındayken Hürriyet gazetesinin 1968'de düzenlediği güzellik yarışmasında birinci olan Danlı için şöhretin kapıları aralanmaya başladı.

Şöhret basamaklarını ilk olarak rol aldığı reklam filmleriyle tırmanmaya başlayan Danlı'ya Yeşilçam'ın kapıları ardına kadar açıldı ve dönemin en ünlü jönlerinden Yılmaz Güney ile iki filmde başrol oynadı. Ancak zorlu sinema koşullarının kendisine göre olmadığına karar veren Danlı, evlendi. Maddi sıkıntılar nedeniyle evliliğini sürdüremeyen Danlı, boşanarak Bağdat Caddesi'ne taşındı, Aksaray'da bir halı dükkanı açarak, ticarete atıldı.

Ancak genetik bir hastalık olan Huntington nedeniyle vücut fonksiyonlarını kaybetmesiyle tek başına hayatını idame ettiremediğini gören Danlı, Darülaceze'ye yerleşme kararı aldı.