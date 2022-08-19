'15 yıl sonra aynı yerdeyim'

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Çekimleri Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde gerçekleşen Balkan Ninnisi'nde rol alan Erdal Özgacılar geçmişi yâd etti.2007 yılında yayına başlayan ve kadrosunda yer alan oyunculara şöhretin kapılarını açan 'Elvada Rumeli' dizisinin üzerinden tam 15 yıl geçti.

Şu sıralar Balkan Ninnisi dizisinde rol alan Erdal Özyağcılar, Elveda Rumeli dizisinin çekildiği köye gitti. Geçmiş anılarını sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu, '15 yıl evvel Elveda Rumeli dizisini çektiğimiz Sütçü Ramiz’in konağı 15 sene sonra yine buradayız' dedi.

Köyde yaşayanlarla bir araya gelen Özyağcılar, dostlarıyla da hasret giderdi.

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Kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Ertan Saban ve Suzan Akbelge gibi isimlerin yer aldığı dizi bir döneme damga vurmuştu.

YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti.

37 YIL SONRA

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

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Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE...

Nusret Gökçe, 47 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

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Altına "Fotoğraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

Yıllar içinde hatırı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.