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'15 yıl sonra aynı yerdeyim'

Güncelleme Tarihi:

#Erdal Özyağcılar#Elveda Rumeli#Balkan Ninnisi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 12:34

Erdal Özyağcılar yıllar sonra 'Elvada Rumeli' dizisinin çekildiği köye gitti. Anılarını takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncu, '15 yıl sonra aynı yerdeyim' dedi.

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Çekimleri Kuzey Makedonya'nın Üsküp şehrinde gerçekleşen Balkan Ninnisi'nde rol alan Erdal Özgacılar geçmişi yâd etti.2007 yılında yayına başlayan ve kadrosunda yer alan oyunculara şöhretin kapılarını açan  'Elvada Rumeli' dizisinin üzerinden tam 15 yıl geçti.

Şu sıralar Balkan Ninnisi dizisinde rol alan Erdal Özyağcılar, Elveda Rumeli dizisinin çekildiği köye gitti. Geçmiş anılarını sevenleriyle paylaşan ünlü oyuncu, '15 yıl evvel Elveda Rumeli dizisini çektiğimiz Sütçü Ramiz’in konağı 15 sene sonra yine buradayız' dedi.

15 yıl sonra aynı yerdeyim

Köyde yaşayanlarla bir araya gelen Özyağcılar, dostlarıyla da hasret giderdi.

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Kadrosunda; Erdal Özyağcılar, Tolgahan Sayışman, Berrak Tüzünataç, Ertan Saban ve Suzan Akbelge gibi isimlerin yer aldığı dizi bir döneme damga vurmuştu.

15 yıl sonra aynı yerdeyim

YILLAR SONRA AYNI POZLARI VERDİLER

Magazin dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce çekilen fotoğrafları bugüne uyarladı ve benzer pozları tekrar verdiler... İşte ortaya çıkan manzaralar...

KIZIYLA AYNI POZU VERDİ

Ağustos 2020'de ilk çocuğunu dünyaya getiren Bengü, minik Zeynep ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. 

Kendi çocukluk fotoğrafını da sayfasında yayınlayan Bengü altına " Ben, kızım...Babam ve ben..." notunu düştü. İki fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti. 

15 yıl sonra aynı yerdeyim

 37 YIL SONRA

Oyuncu ve sunucu İbrahim Büyükak, ablaları Gamze Büyükak ve Gökben Büyükak Demirel ile 37 yıl önceki çocukluk fotoğrafındaki pozun aynısını verdi.

15 yıl sonra aynı yerdeyim

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Eski günleri yad eden oyuncu fotoğraflarını, "37 yıl önce ve şimdi ablamlarla ben" notuyla yayınladı.

15 yıl sonra aynı yerdeyim

BU KEZ YALNIZ

Klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici, geçmiş günleri yad etti. Çocukken dayılarıyla enstrüman çaldığı sokağa yıllar sonra tek başına giden Şenlendirici, o günlere andı.

15 yıl sonra aynı yerdeyim

"Ayazköy-Bergama! Klarnetçiler: Ustam dayım Mansur Köfeci ve rahmetli dayım Üstat Kel Mesut... Davulcuda büyük ihtimalle Çilli Şerif amca’ mesajını düştü."

15 yıl sonra aynı yerdeyim

EMANET CEKETTEN BUGÜNLERE... 

 Nusret Gökçe, 47 milyon kişinin takip ettiği hesabında annesiyle fotoğrafını paylaştı.

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15 yıl sonra aynı yerdeyim

Altına "Fotoğraf 20 yıl önceden. Kardeşimin düğünü. Takım elbise emanet" notunu düştü.

15 yıl sonra aynı yerdeyim

Yıllar içinde hatırı sayılır bir servetin sahibi olan ünlü işletmeci, annesiyle bir kez daha objektif karşısına geçti.

 

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#Erdal Özyağcılar#Elveda Rumeli#Balkan Ninnisi

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