13 kadın tacizle suçladı! Fransız aktör Gerard Depardieu hakkında şoke eden iddialar...

Dünyaca ünlü oyuncu Gerard Depardieu Fransa’da 13 kadını elle ve müstehcen sözlerle taciz etmekle suçlanıyor.

Taciz vakalarının son yirmi yıl içerisinde setlerde veya halka açık yerlerde meydana geldiği belirtildi.

Söz konusu iddialar, 74 yaşındaki oyuncu hakkında ilk kez dillendirilmiyor. 2019’da da benzer bir suçla ilgili soruşturma başlatılmış, yeterli kanıt bulunamadığı gerekçesiyle kapatılmıştı.

Fakat yaz aylarında tekrar başlatılan ön soruşturma, resmi bir soruşturmaya dönüştü.

Fransız basınına yansıyan haberde kadınlardan biri, Depardieu’nun elini elbisesinin altına soktuğunu, tepki gösterdiğinde ise saldırganlaşıp tekrar denediğini iddia etti.

Bir başkası da elini cinsel organının üzerine koymaya çalıştığını söyledi. Taciz edildiğini öne süren kadınlar henüz yasal girişimde bulunmazken Depardieu’nun avukatı, oyuncunun suçlamaları reddettiğini açıkladı.

TACİZCİ BAŞKANI OYNAMIŞTI

Depardieu, eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın karıştığı cinsel taciz skandalını konu alan 2014 yapımı ‘Welcome to New York’ filminde Strauss-Kahn’ı canlandırmıştı.

RUS VATANDAŞI OLDU

DepardIeu 2013’te zenginlerden daha fazla vergi alınmasına ilişkin yasaya tepki olarak Fransa vatandaşlığından çıkıp Rus vatandaşlığına geçti.