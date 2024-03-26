1,5 yaşımda ya var ya yokum burada... Ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim...

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Oyuncu Dolunay Soysert, 51 yaşına bastı. Soysert, yen, yaşını Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla kutladı:

Dolunay Soysert, bebeklik fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Yıllara teşekkür; Ne güzel ki çok sevdim ve çok sevildim bu hayatta, gülerek uyandım çoğu sabah yatağımda. Anamla babamın CivCiv’i,iki erkek kardeşimin belalısı,yeğenimin deli halasıyım. Dostlarım şansımdır. Evcilik oyunundan kopamadığımdan oyuncu oldum ve hep çok sevdim işimi. Doyamadığım kitaplarım,sayısız çocuğum,iki köpek yavrum,asla sonu gelmeyen ezberim,hep yetişmem gereken randevularım,ileri derece gözlüklerim var. Çiçeklere,yaprak sarmasına,gülmeye bir de bebek kokusuna bayılırım. Yapmak istediklerim hiç bitmez,hayallerime renk yetmez. Hayatların pamuk ipliğine bağlı olduğu şu topraklarda bunca zaman yaşıyor oluşuma şükreder dururum. Tıpkı fotoğraftaki gibi hâlâ şaşırarak bakarım Dünya’nın büyüklüğüne ve kendi küçüklüğüme. 1,5 yaşımda ya var ya yokum burada. “Doğduğunda 1 yaşında mıydın?” tartışmalarından uzak bir noktadayım daha ama yaşamak adına aynı bitmeyen heyecana sahibim hâlâ. Sadece daha bilinçli bir yerden tanıyorum artık bu hissi ve sarılıyorum her anına. İyi ki geldik bu güzel yaşa:) Yağmur yağıyor şu anda İstanbul’da, kabul olurmuş doğum günü çocuğunun duası; Kirlenmiş her halleri yıkansın yağmur sularıyla insanların, yollardaki ızgaralardan toplaşıp aksın kanalizasyonlara… Güneş parladığında sadece baharı görelim artık ama sadece baharı"

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ÖYLE ÇOK DEĞİŞTİLER Kİ...

Kimi annesiyle kulislere taşındı, kimi set aralarında babasını bekledi, kimi ise tesadüfen sahne ile tanıştı... İşte dün tanınmayan, bugün ise ünlü olan o isimler ve şaşırtan değişimleri...

YAŞ 50, YOLUN YARISI...

Oyuncu Tolga Tekin, yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla kutladı.

Tekin, çocukluk fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımına şu notu düştü:

"50 olduk.Yolun yarısına geldik. Bir ağırlık geldi sanki(dün akşam yediğim dört tabak pastadan olabilir tabi) bir olgunluk, bir umursamazlık, bambaşka duygular içindeyim.

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Acaba iki kedi daha mı alsam? Ya da briç klubüne üye mi olsam? Sudoku? Her sabah inip market çalışanlarıyla bir saat sohbet? Hadi len! Çakı gibiyiz maaşallah.

Arayan, yazan, kutlayan ve 50 yıllık hayatımda iyisiyle ve kötüsüyle rol almış herkese(2-3 kişi hariç) teşekkür ediyorum. Sağlık, huzur, başarı, bereket ve aşk getirsin 50’lerim"

YER ANTALYA, YIL 1969

Şarkıcı Levent Yüksel, 5 yaşındayken çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Yüksel, annesi ve anneannesi ile yer aldığı karenin altına şu notu düştü:

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"Yer Antalya ,yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren; diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın... Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım"

'ABLAM, ABİM VE BEN'

Şarkıcı ve yönetmen Metin Arolat, çocukluk fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Arolat, siyah beyaz fotoğrafın altına "Küçükken biz... Ablam, abim ve ben" notunu düştü.

ŞİMDİ SAHNEDE SEZEN ŞARKILARI SÖYLÜYOR

Erol Evgin'in kendisi gibi müzisyen olan oğlu Murat Evgin, Sezen Aksu ile fotoğrafını ınstagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Evgin fotoğrafın altına şu notu düştü:

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"80’lerin sonunda Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki #SezenAksu konserindeki bu çocuk büyüdü de konserinde “Sezen Aksu Şarkıları” mı söylüyor?"

GÜZEL ÇOCUKLAR YARIŞMASI... 'DERECEYE GİREMEMİŞİM'

Sosyal medyada eski gazete sayfalarına yer veren bir hesap, ünlü sunucu ve oyuncu Ece Erken'i çocukluk yıllarına götürdü.

Henüz iki yaşındayken ailesi tarafından 1980 yılında gerçekleşen Güzel Çocuklar Yarışması'na fotoğrafı gönderilen Erken finale kalan isimlerden.

Kariyerine küçük yaşlarda başlayan ünlü sunucu, gazete kupürünü görünce geçmişe gitti.

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X hesabından haberi paylaşan Erken, 'Dereceye girememişim' notunu düştü. Ünlü ismin çocukluk fotoğrafları büyük ilgi gördü.

BU KÜÇÜK KIZ TÜRKİYE GÜZELİ OLDU

Oğlu Ömer Kutluay'ın Real Madrid Basketbol Takımı altyapısına transferiyle büyük mutluluk yaşayan Demet Şener sosyal medya hesabından en özel anlara dair paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Ünlü manken sevgilisiyle çıktığı tatili ya da çocuklarıyla yaptığı aktiviteleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Şener son olarak bebeklik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

2008 yılında babasını kaybeden Şener 'Bazen çok özlüyor' notuyla yayınladığı karenin altına, 'Tbt günüymüş hiç söylemiyorsunuz... İnsan bazen çok özlüyor... Babam ve ben! Biraz yıpranmış ama çok kıymetli bir fotoğraf benim için... Her şey nasıl da anılarda kalıyor… O zaman ne yapıyoruz, sahip olduklarımıza sımsıkı sarılıp, onlara sevgimizi fazla fazla gösteriyoruz. Bu arada küçükken dümdüz olan saçlarım nasıl dalgalıya döndü onu da anlamadım' mesajını yazdı.

'40 YIL ÖNCE... KORUYUP KOLLAYAN KİM VARSA İYİ Kİ VAR'

'Üç Kız Kardeş' dizisi ile ekranlarda olan İclal Aydın, çocukluk fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Siyah beyaz fotoğrafını şimdiki hali ile kıyaslayan Aydın altına şu notu düştü:





"Arada 40 yıl var. Bazen şu üsttekinden hiç farkım yok. Ama hiç... Onu gören, seven, koruyup, kollayan kim varsa... İyi ki var"



BUSE VAROL





Bu kıvır kıvır saçlı, boncuk mavisi gözlü kız çocuğu büyüdü, adını Miss Turkey yarışması ile duyurdu. Dereceye giremese de dikkatleri üzerine çekti ve aldığı dizi teklifi onu Türkiye'nin tanıdığı bir isim haline getirdi. Sonra da ünlü bir aileye gelin gitti... Fotoğrafın sahibi Alişan'ın oyuncu eşi Buse Varol. Varol, yıllar önceki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.Rol aldığı diziler ve özel hayatı ile sık sık adından söz ettiren oyuncu Rıza Kocaoğlu da çocukluk fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı. Kocaoğlu fotoğrafın altına "Çok yollar, çok yerler geçtim, sevdalara düştüm, kavgalar ettim, acılar, pişmanlıklar, mutluluklar... Sanırım değişmeyen tek şey umudum ve merakım oldu hayata karşı, hayat sana teşekkür ederim." notunu düştü.

CİHANGİR CEYHAN





Yanında babası ile kendisini bekleyen hayattan bihaber bu küçük çocuk doğduğu, büyüdüğü yer olan Adana'da küçük bir bütçe ile çekilen internet dizisi 'Sıfır 1' dizisinde canlandırdığı Cio karakteri ile şöhret olan oyuncu Cihangir Ceyhan! Oyuncu yıllar öncesine ait kareyi sosyal medya hesabında paylaştı.

Sevgilim benden altı yaş daha genç... Çocukluğumuz bile benziyor!

İrem Derici, Magazin D Pazar’da Asiye Acar’ın konuğu oldu. Derici, Atakan Işıktutan ile ilişkisinden bahsetti:

“İlk kez adam gibi adam biriyle beraberim. İyi kalplilikte bir sınır varsa o, sınırın üstünde. Birinin seni senden daha çok düşünmesini ilk kez yaşıyorum. Bu benim ona daha çok âşık olmamı sağlıyor.”

Türkiye, Atakan Işıktutan'ı katıldığı Survivor yarışmasıyla tanıdı.

Şarkıcı, sevgilisi ile çocukluklarının benzediğini de söyledi: “Çocukluk hallerimizi benzettiler. Güldüğümüz fotoğraflarda ağız yapımızın benzer olduğunu söyleyenler var. Birbirini çok sevenler, birbirine benzermiş. Atakan, çocukları da genel olarak sever.”

İrem Derici, Atakan Işıktutan’ın çok güzel baba olacağını da açıkladı: “Bunları hissetmek, düşünmek başlı başına çok güzel bir şey. 6 yaş benden daha genç. Ama hayata duyduğu sevgi daha büyük benden.”





İrem Derici, “Atakan’ı (Işıktutan) kıskanmıyorum. Bende kıskançlık duygusu yoktur” dedi.Kafasında şapkası, eline sıkı sıkı tuttuğu kırmızı oyuncak arabası ile etrafında olup bitenden habersiz objektife poz veren bu kız çocuğu Yasemin Allen.Uzun zaman önce, takvimler henüz 80'li yılları gösterirken, yanındaki minik kuzuya sarılıp poz veren bu çocuk Masterchef yarışmasının jürisinde yer alan Şef Mehmet Yalçınkaya. Ünlü şef, 1980'lerde çekilen bu pozunu "Hayvan sevgimiz" notuyla paylaştı.Sünnet kıyafetini giymiş, hatıra pozu çektiren bu genç adam İbrahim Büyükak. Ünlü oyuncu 32 yıl önce çekilen fotoğrafını "Sünnet çocuğu musun, star mısın be arkadaş... 1991..." notu ile paylaştı.Arkadaşları ile sahneye çıkmış, gösteri yapan bu küçük adam Hakan Aysev... Ünlü tenor yıllar önce çekilen fotoğrafını "Sarar İlkokulu, Ankara! İlk sahne deneyimi: Pamuk Prenses ve 7 Cüceler... En sağdaki cüce bendeniz!" notu ile Instagram'da paylaştı.