Eurovision 2022'nin kazananı Ukrayna oldu

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31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasının galibi Ukrayna oldu. Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna'yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı. 2003'ten bu yana Eurovision'a katılan Ukrayna daha önce 2004 ve 2016'da birinci olmuştu.





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Ukrayna'yı takiben İngiltere 2'inci, İspanya 3'üncü, İsveç 4'üncü, Sırbistan ise 5'inci oldu. Öte yandan yarışmacı ülkeler arasından Almanya en düşük puanı alarak finali tamamladı.Bu yıl toplamda 41 ülkenin katıldığı Eurovision'da 25 ülke finalde yarıştı. Finaldeki ülkeler arasınsa İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Romanya, Sırbistan, İsviçre, İsveç, Norveç, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Ermenistan ve Avustralya yer aldı.Final gecesine özel olarak Eurovision 2021'in birincisi İtalyan grup Maneskin sahne aldı. Seyirci oylarından önce açıklanan jüri oylarına göre ise İngiltere en yüksek oyu aldı.Ayrıca bu yıl Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları nedeniyle, Avrupa Yayın Birliği (EBU) Rusya'nın Eurovision'a katılmasını yasakladı.

1- Ukrayna 631

2- Birleşik Krallık 466

3- İspanya 459

4-İsveç 438

5-Sırbistan 312

6-İtalya 268

7-Moldova 253

8-Yunanistan 215

9-Portekiz 207

10-Norveç 182

11-Hollanda 171

12- Polonya 151

13- Estonya 141

14-Litvanya 128

15-Avustralya 125

16-Azerbaycan 106

17-İsviçre 78

18-Romanya 65

19-Belçika 64

20-Ermenistan 61

21-Finlandiya 38

22-Çekya 38

23-İzlanda 20

24-Fransa 17

25-Almanya 6