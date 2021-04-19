Doya Doya Moda'da Gülşah Saraçoğlu ayrıldı mı, neden yok?

Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda yarışmasına kısa bir ara verdi. Kendisine ait kozmetik markası olduğu bilinen Gülşah Saraçoğlu, toplantı için şehir dışına çıktı, bu nedenle Doya Doya Moda'nın 19 Nisan tarihli bölümünde yer almadı.

Gülşah Saraçoğlu kimdir?

Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında dünyaya geldi. Moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer alan Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre girmişti. Heute Couture atölyesinde Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Demet Akalın, Nükhet Duru, Sibel Can, Nazan Öncel gibi pek çok ünlü isimle çalıştı. Biten evliliğinden biri oğlu olan Gülşah Saraçoğlu bir dönem verdiği kilolarla magazin sayfalarına konu olmuştu.

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