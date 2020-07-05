Demet Özdemir kimdir? İşte Pantene Altın Kelebek En İyi Romantik Komedi Dizisi Kadın Oyuncu Adayı Demet Özdemir'in hayatı ve biyografisi...

Genç oyuncu, Demet Özdemir yer aldığı projelerle dikkatleri üzerine topluyor. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nin dikkat çeken isimlerinden olan Demet Özdemir, "Erkenci Kuş, Çilek Kokusu" gibi dizilerde rol almıştı. İşte, Demet Özdemir'in hayatıyla ilgili detaylar.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya gelen Demet Özdemir, üç çocuklu bir ailenin en küçüğü çocuğudur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Özdemir, aldığı dans eğitiminin ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşamıştır.

Bu projenin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Güzel oyuncu son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır.

Şu anda Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.

DEMET ÖZDEMİR’İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Demet Özdemir en son Can Yaman’la gündeme gelmişti .Erkenci Kuş dizisi devam ederken ikilinin beraberliği magazin gündeminde yer almıştı.