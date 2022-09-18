29’uncu Altın Koza Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Haberin Devamı

Çukurova Üniversitesi Kongre Salonunda düzenlenen ’Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’ ödül töreni, katılımcıların kırmızı halı geçişiyle başladı. Ardından Cahit Berkay ve Emrah Karaca (Moğollar) sahneye çıkarak şarkılarını seslendirdi. Meltem Cumbul ve Yetkin Dikinciler'in sunuculuğunu yaptığı törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü, sanatçılar ve izleyiciler katıldı. Törende ilk olarak bu yıl hayatını kaybeden sanatçılar anıldı. Ardından konuşma yapan Başkan Karalar, Adananın festivaller kenti olduğunu belirterek Adananın sinemaya katkısını bütün Türkiye'ye anlattık. Bu özelliğimizi her konuşmada söylüyoruz. Adana, sanatsever ve sayısız sanatçı yetiştiren bir kenttir dedi.





EN İYİ FİLM ELA İLE HİLMİ VE ALİ

Haberin Devamı

En İyi Film ödülü, Ziya Demirel'in yönettiği Ela ile Hilmi ve Ali filmine verildi. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü Çilingir Sofrası filmindeki performanslarıyla Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenene, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Bana Karanlığını Anlat, Ela ile Hilmi ve Ali filmlerindeki performanslarıyla Aslıhan Gürbüz ve Ece Yüksele verildi. Öte yandan Ela ile Hilmi ve Ali filmi toplamda aldığı 7 ödülle geceye damgasını vurdu.





Festivalde, uzun metraj filmler kategorisinde ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri

-En İyi Film Ödülü: Ela ile Hilmi ve Ali (Ziya Demirel)

-Yılmaz Güney Ödülü: Verilmedi

-Adana İzleyici Ödülü: Suna (Çiğdem Sezgin)

-En İyi Yönetmen Ödülü: Ziya Demirel (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Senaryo Ödülü: Ziya Demirel, Nazlı Elif Durlu (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Aslıhan Gürbüz, Ece Yüksel (Bana Karanlığını Anlat, Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ahmet Rıfat Şungar, Barış Gönenen (Çilingir Sofrası)

Haberin Devamı

-En İyi Müzik Ödülü: Taner Yücel (Bana Karanlığını Anlat)

-En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Engin Özkaya (Çilingir Sofrası)

-En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Gülay Doğan (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Kurgu Ödülü: Selda Taşkın, Henriqe Cartaxo (Ela ile Hilmi ve Ali)

-En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Ece Demirtürk (Kabahat)

-En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Alihan Kaya (Mendirek)

-Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü: Mina Demirtaş (Kabahat)

-Umut Veren Erkek Oyuncu Ödülü: Denizhan Akbaba (Ela ile Hilmi ve Ali)

-Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Cem Demirer (Mendirek)

-SİYAD Cüneyt Cebenoyan En İyi Film Ödülü: Çilingir Sofrası (Ali Kemal Güven)

Haberin Devamı

-Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Kabahat (Ümran Safter)