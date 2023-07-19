2023’ün ‘İnci’leri sahiplerini buldu

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Hürriyet ve Karaca iş birliği ile gastronomi dünyasına kazandırılan ‘İncili Gastronomi Rehberi’ ödül töreni Swissôtel The Bosphorus İstanbul’da düzenlendi. Rehberdeki ‘inci’ alan restoranların açıklandığı geceye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Tayfun Topal, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Orçun Çevikoğulları ve Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak ile yeme-içme dünyasının temsilcileri katıldı.

ŞEFFAF VE TARAFSIZ DEĞERLENDİRME

Türkiye’nin ilk ve tek özgün gastronomi derecelendirme sistemiyle ‘inci’ kazananlara ödüllerinin takdim edildiği geceyi Elfin Yüksektepe sundu. Projenin koordinatörü, Hürriyet yazarı Müge Akgün İncili Gastronomi Rehberi’nin şeffaf ve tarafsızlıkla değerlendirildiğine dikkati çekti.

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Akgün, “İklim değişikliğinin en yoğun hissedildiği bu yaz gününde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler. Ülkemizi derinden etkileyen deprem ve devamında gelen seçim, bayram gibi önemli olay ve gelişmeler sonrasında rehberimizi bu tarihte yayınladık. Neden sonbaharda yapmadığımızı düşünenler olabilir. İzmir, Bodrum, Antalya gibi yazlık bölgelerde bulunan incili restoranlarımızın sezon bitmeden bilinmesini istedik. İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya ve Bursa, Gaziantep’in yanı sıra rehbere bu yıl Adana da dahil oldu. Rehberimizde 699 restoran 482 lezzet noktası bulunuyor. Bu yılın yeniliklerinden biri de proje ortağımız olarak aramıza katılan Jumbo’nun katkılarıyla 100 yılı geride bırakmış restoran ve lezzet noktalarının da rehberde yer alması. Bu akşam kendilerine Jumbo’nun tasarladığı ‘Asırlık Mekanlar’ ödüllerini takdim ediyoruz” diye konuştu.

MUTFAĞIMIZI TÜM DÜNYAYA TANITAN BİR REHBER

Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca gecede yaptığı konuşmada, “Binlerce yıllık gelenekten beslenen zengin bir mutfak kültürüne sahip ülkemizde restoran kültürünün gelişmesi hedefiyle başladığımız İncili Gastronomi Rehberi’yle çok yol katettik. Yolun başından bu yana dünya çapında restoranlarımız, yıldız şeflerimiz, damaklarda yer eden lezzet duraklarımızın sayısında gözle görülür bir artış oldu. Rehberimiz her yıl yeni kentlerimizin eklenmesiyle büyüyor. Ne mutlu ki Hürriyet ve Karaca iş birliğiyle sektörü etik kurallar çerçevesinde değerlendiren, tüm dünyada gastronomi kaşiflerine yol gösteren ve mutfağımızı tüm dünyaya tanıtan bir rehberimiz var. Türkiye’nin en güçlü yeme-içme yazarları, danışma kurulu üyelerinin katkılarıyla hazırlanan İncili Gastronomi Rehberi’nin ülkemizin yemek kültürünü tüm dünyaya tanıtacağına inanıyoruz” dedi.

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GASTRONOMİ ALANINDA KENDİ MARKALARIMIZI OLUŞTURMA GAYRETİ İÇİNDEYİZ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Batuhan Mumcu yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Değerli misafirler biz her alanda olduğu gibi gastronomi alanında da kendi markalarımızı oluşturmanın gayreti içindeyiz. Bu ideal doğrultusunda bizlerle aynı yolda yürüyen paydaşların olduğunu bilmek, ulaştıkları başarılara şahit olmak büyük bir mutluluk vesilesidir. Bugün burada bir araya gelmemizi sağlayan İncili Gastronomi Rehberi bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Bu sebeple Hürriyet ve Karaca ailelerine, yönetici ve çalışanlarına ayrı teşekkür ederiz. Bu ve bunun gibi organizasyonlar, ülkemizin sahip olduğu yüksek standartların bütün dünyada tanıtılmasına vesile olacaktır. 2023 yılında inci alan restoranlarımızı tebrik ediyorum.”

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ASIRLIK MEKANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yıl proje ortağı Jumbo adına 100 yılı geride bırakarak geçmişi bugüne taşıyan 11 işletmeye, ‘Asırlık Mekanlar’ plaketi sunuldu. Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Sami Hotak yaptığı konuşmasında, “Bugün sizlerle birlikte olmaktan ve Cumhuriyetimizin 100. yılında, zamansız tabaklarıyla hepimizin yakından tanıdığı asırlık restoranlarımıza bu anlamlı ödülü takdim etmekten büyük mutluluk duyuyorum. İlk günden bugüne aynı kalan ve geleneksel lezzetleri bizlere sunan bu restoranlarımızın; kendi yolunu takip eden bu güçlü duruşları ve zamana meydan okuyarak geleneksel lezzetlerini koruma çabaları, bizlere de ilham kaynağı oluyor. Cumhuriyetimizin zamansız tabaklarının değerli koruyucularına, “Türkiye’nin Gastronomi Mirası” ödülünü takdim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödülü, zamana meydan okuyan bu asırlık mekanların değerli koruyucularına ithaf ediyoruz.” dedi.

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REHBERE ADANA DA EKLENDİ

İncili Gastronomi Rehberi 2023’te İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Antalya, Bursa, Gaziantep’in yanı sıra Adana da dahil edildi. Gecede, rehberde yer alan 5 İncili 8 restorana ve 4 İncili 61 restorana ödülleri sunuldu. Her yıl yeni kentlerin katılmasıyla büyüyen rehberde 2023 senesinde 699 restoran ve 482 lezzet noktası yer alıyor. Kategoriler arasında restoranlar, balık lokantaları, et kebap sokak yemekleri restoranları, meyhaneler, lezzet durakları, yeni açılan mekanlar var.

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Karaca Grup CEO’su Fatih KaracaMüge AkgünKültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu - Tayfun TopalRudolf Van Nuen - Müge Akgün - Sibel KutmanZeynep ÖzyılmazelNurdan-Reha TanörYelda İpekliSibel KutmanOrçun ÇevikoğullarıOrçun Çevikoğulları - Elfin Yüksektepe - Fatih Karaca - Müge AkgünMüge Akgün - Jumbo Yönetim Kurulu Üyesi Sami HotakBerna Sağlam NaipoğluMehmet AkdağCevza Başman - Müge Akgün - Ali Başman

5 İNCİ ALANLAR

Maximillian J.W. Thomae - Şefik Kemer - Ufuk Lor - Ramazan Kurt - Maksut Aşkar5 inci kazanan OD Urla’nın ödülünü Osman Sezener ve Arda Yunt’a Müge Akgün verdi.TURK FATİH TUTAK ekibi / Ayşin Işıkgece - Ayça Akmayan - Cihan Vural - Fatih Tutak - Gonçalo Martins - Ogün KocaCihan Çetinkaya - Gamze İneceli - Sabiha Apaydın - Adem Boğatepe - Kadir Özil7 Mehmet / Batuhan Mumcu - Mehmet AkdağMaçakızı \ Aret Şahakyan - Fatih Karaca ENT / Yoldaş Sönmez - Tayfun TopalReha Tanör - Barış Tansever

∆ 16 Roof

∆ Aheste

∆ Alaf

∆ Amavi

∆ Antica Locanda

∆ Apartıman Yeniköy

∆ Araka

∆ Arkestra

∆ Avlu Restaurant

∆ Banyan Restaurant

∆ Basta Neo Bistro

∆ Beyti

∆ Casa Lavanda

∆ Dragon

∆ Efendy İstanbul

∆ Fauna

∆ Frankie İstanbul

∆ Gram

∆ Grey Topağacı

∆ Hakkasan Bodrum

∆ Hiç Lokanta

∆ Hışvahan

∆ Hodan

∆ Horasan Balık

∆ Hünkar

∆ İskender Tarihi Ahşap Dükkan

∆ Karaköy Lokantası

∆ Kebapçı İskender Yavuz İskenderoğlu

∆ Kitchen Bodrum by Osman Sezener

∆ Kıyı

∆ Lokanta by Divan

∆ Lucca

∆ Malva Restaurant

∆ Mitu Lokanta

∆ Mutfak Sanatları Merkezi

∆ Muutto Anatolian Tapas Bar

∆ Mürver

∆ MYK Restoran by Mehmet Yalçınkaya

∆ Nicole

∆ Ocak

∆ Olea Bosphorus & The Bar

∆ Onbaşılar Kebap

∆ Orfoz Restaurant

∆ Orkide Pastane & Restoran

∆ Pandeli

∆ Paper Moon

∆ Roka İstanbul

∆ Seraf

∆ Seraser

∆ Shang Palace

∆ Spago

∆ Sushi Manga

∆ Şans Restaurant

∆ Terrazza Italia

∆ Teruar Urla

∆ Topaz İstanbul

∆ Trilye

∆ Tuti Restaurant

∆ Ulus 29

∆ Urla Vino Locale

∆ Zuma Restaurant

∆ Beyaz Fırın 1836 – 187 Yıl

∆ Cemilzade 1883 -137 Yıl

∆ Develi 1912 -111 Yıl

∆ Güllüoğlu Elmacıpazarı 1871- 152 Yıl

∆ Hacı Abdullah 1888- 135 Yıl

∆ Kebapçı İskender Tarihi Ahşap Dükkan 1867- 156 Yıl

∆ Hacıbekir (Ali Muhiddin Hacıbekir) 1777 -246 Yıl

∆ Kuru Kahveci Mehmet Efendi 1871- 152 Yıl

∆ Onbaşılar Kebap 1904 – 119 Yıl

∆ Pandeli 1901- 122 Yıl

∆ Yanyalı Fehmi 1919 – 104 Yıl

Tören sonunda tüm ödül alan ekipler birlikte objektife poz verdi.